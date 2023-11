Koncepci Baníku a Zlínu nechápu, kroutí hlavou Jarolím. Kritizovat Vrbu ale odmítl

Někdejšímu záložníkovi bundesligového Hamburku se nezamlouvala strategie vedení obou týmů právě při výběru šéfa lavičky. „V Ostravě byl mladý trenér Smetana. Když si to vezmeme zpětně, z mého pohledu jeho konec nebyl dobrým krokem,“ vzpomíná Jarolím na muže, který vedl Baník od února 2021 do dubna 2022. Po krátkém intermezzu v podobě Tomáše Galáska pak Slezané angažovali Vrbu, ten ale ve funkci vydržel jen tři měsíce. Momentálně u mužstva působí Pavel Hapal.

Jak by tedy podle Jarolíma měl vypadat ideální scénář při výběru nového trenéra? „Nejprve bych od něj chtěl slyšet, jaké má představy. Měl by znát klub, jeho fungování a cíle. Podle toho se pak dá rozhodnout,“ zasnil se bývalý reprezentant.

„Nevím, jestli to probíhá. Ale kluby by měly takhle pracovat,“ pokračoval, načež přišel s konkrétním příkladem. „Bavíme se o Zlínu, že má v kádru odchovance. Tak proč to nevyužít? K tomu jsou ale potřeba zkušení hráči, kteří budou stát nějakou tu korunu navíc a odchovancům pomohou. Kluby typu Zlína by z toho měly těžit, mohou tak získávat finanční prostředky a zajistit si rozpočet,“ naznačil, že mladíci Ševců, jako například Tkáč, Slončík či Bužek, platí za potenciálně horké zboží na přestupovém trhu.