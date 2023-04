Byli jsme hrozní, marní, nešlo nám vůbec nic. Svědík po prohře s Bohemians pořádně sepsul své svěřence

Jak hodnotíte průběh zápasu?

To je pro mě velice jednoduché. Když přimhouřím oči, první půli jsme ještě nějak alespoň zvládli naši defenzivou, sbírali jsme odražené míče. V druhém poločase jsme ale nezvládali ani to. Bylo to utkání o jedné brance, my si ji nechali dát a od té doby jsme byli úplně hrozní, nešlo nám vůbec nic. Naše ofenziva ale neexistovala ani v prvním poločase. Bylo to z našeho pohledu velmi málo. Bohemka vyhrála zaslouženě.

Čím to?

Soupeř byl důraznější, měl více emocí, více chtěl vyhrát. V tom mě mužstvo zklamalo. Už včera na tréninku to bylo cítit a upozorňoval jsem na to, že tudy cesta nepovede. A my se stejně nezlepšili. Určitě si k tomu budeme mít co říci, Slovácko se nemůže prezentovat takhle bezkrevným výkonem.

S Bohemians jste prohráli potřetí v sezóně. Je pro vás tento konkrétní soupeř něčím nepříjemný?

S minulými utkáními bych to úplně nespojoval. Podzimní ligový zápas ovlivnilo brzké vyloučení v 11. minutě a v poháru jsme si byli alespoň schopni vytvořit šance a tlak ve druhém poločase. V prvním jsme ale dostali dvě branky a v tom byla chyba, vyrovnat jsme již nestihli. Dnes to bylo jiné, protože směrem do ofenzivy jsme byli marní, neměli jsme vůbec nic.

Jak si takový výkon vysvětlujete?

Nevím. Musím si s hráči promluvit. Mělo by to ale vycházet od zkušených hráčů, vždycky musí zahrát osa mužstva. Marek Havlík dnes nebyl vidět, Vlastimil Daníček měl spoustu ztrát, Petržela ani Kim nebyli vidět. Petr Reinberk byl u inkasovaného gólu, špatně přihrál a dostali jsme z toho branku. Problém byl v nastavení týmu na utkání, neviděl jsem, že se jdeme prát za Slovácko. Bohemka nás porazila nepříjemností, nechutností. Měla šanci, proměnila ji a dokázala utkání dovést do vítězného konce.

Na jaře jste dosud hodně bodovali, stále jste ve hře o čtvrté místo. Na Bohemians ztrácíte tři body, ale máte k dobru středeční dohrávku v Jablonci. Jaké jsou vaše vyhlídky?