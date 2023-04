Köstl opět vystřelil klokanům výhru. Slavii budeme tlačit ze všech sil, burcuje před semifinále poháru

Köstl se prosadil pouhé čtyři minuty po zahájení druhého dějství, když si na zadní tyči našel parádní bochánek druhého halvbeka Jana Kovaříka a hlavou jej z bezprostřední blízkosti usměrnil za záda bezmocného Filipa Nguyena. „Trénujeme to, přesně takhle to má vypadat. Kovi mi dal fantastický centr, já jsem to zavřel, což je moje úloha. V této pozici musím být pokaždé," pochvaloval si 24letý obránce plodnou spolupráci s kolegou z opačné strany hřiště.

Zelenobílé nyní čeká příprava na středeční semifinále MOL Cupu na hřišti Slavie, v jejímž trenérském štábu coby asistent hlavního kouče figuruje Köstlův starší bratr Jaroslav. „Abych řekl pravdu, nijak zvlášť to neprožíváme. Kdyby byl na hřišti, asi by to bylo něco jiného," mírnila opora Bohemians hlasy, které naznačovaly potenciální pikantnost nadcházejícího duelu. „Na Slavii ale budeme tlačit ze všech sil a pokusíme se to tam zvládnout," burcoval závěrem.