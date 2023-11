Bývalý útočník Slavie o obvinění z rasismu: Jsem dál přímý, ale v hlavě už mám alarm!

Řekl jsem si, proč by ne, snad to bude v pohodě. Ale nebylo. Když máte plné hřiště spoluhráčů a máte se k nim vyjadřovat… Utkání se nám navíc nepovedlo, dostali jsme trojku. Komentovat pro mě bylo hodně složité.

Jako expert bych nemusel ani vědět příliš o hráčích. Spíš popisuju dění na hřišti z pohledu fotbalisty. Do toho mě nemuseli zasvěcovat, protože oni sami to nechápou. (směje se)

Šel jste tedy do komentování z voleje?

Nakolik se měnilo vaše komentování během 23 let?

Hodně. Dřív jsem se často vyjadřoval ke kamarádům, bývalým spoluhráčům. Teď jsou z nich trenéři, takže už nejsem tolik diplomat. Neříkám, že jsem předtím zamlčel chybu u kamaráda nebo ji zlehčil, ale forma byla přátelštější. Ale zase, že bych teď někomu vyloženě naložil, takový nejsem. Spíš chyby omlouvám, hledám důvody, proč k nim došlo. Snažím se být pozitivní. Vzhledem k tomu, co se děje na sociálních sítích, si říkám, že by měl být protipól.

Například Pavel Horváth. Naštval se na mě víckrát. Jednou šlo o penaltu ve prospěch Plzně, kdy jsem řekl, že nebyla. Prý tam kontakt byl. Podruhé jsme s kolegou Davidem Kozohorským vyhlásili nejlepšího hráče zápasu plzeňského záložníka Patrika Hrošovského. Bylo to v období, kdy ho trenér Vrba stavěl místo Horviho. Pavel mi napsal, že jsme se zbláznili.

Přesně tak. Nicméně existují hráči, kteří i nad kritikou mávnou rukou a neřeší ji. S Horvim jsme ale v pohodě, všechno jsme si vyříkali. On je ve fotbalové bublině, má svoje vidění a vnímání světa. Tehdy coby Plzeňák měl pocit, že všichni jsou proti Viktorce, že jí nikdo nepřeje úspěch.

Byl jsem komunikativní, což novináři kvitovali. Proto nevytahovali v souvislosti se mnou zbytečně kauzy. Měl jsem je spíš na své straně. Což ale neznamená, že by mi nedali nízkou známku nebo černý puntík v Gólu, když jsem hrál tužku.

Tohle je citlivé téma. Kolega Petr Švancara na férovku říká, že právě toto dělal, takže má pochopení. Byl jsem také padavý hráč, sudí mi něco zbaštili. Také občas takovou situaci popíšu, mám na to, myslím, právo. Aby si lidé nemysleli, že kážu vodu a pil jsem víno. Ale upřímně, moc se do toho nepouštím. Lidé by mi tohle mohli omlátit o pusu.