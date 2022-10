Alarmující byla naše laxnost a nedůraz v soubojích, zlobil se Trpišovský. Chválil Chytila

Slavia měla na Hané brankové příležitosti, ale nechovala se v zakončení dobře. „Velký rozdíl vidím v tom, jak se šancemi nakládáme v momentě, kdy vedeme a kdy dotahujeme. Podle průběhu zápasu mohl být výsledek klidně opačný, ale takový je fotbal. První gól Sigmy následoval po nedostoupení Jiřího Slámy, nechali jsme mu spoustu času a prostoru na zakončení. Příležitostí na zvrat utkání jsme měli hodně, alarmující byla ale hlavně naše laxnost a nedůraz v osobních soubojích," zlobil se Trpišovský.

Druhý gól sešívaní dostali po akci, po které už v sezoně inkasovali několikrát. Dlouhý balon, liknavě si počínající obránci a branka, Jednoduchý mustr, který na červenobílé platí. „Když po dlouhém odkopu brankáře prohrajete souboj a soupeř jde úplně sám na branku, tak je to trestuhodné. To se přesně stalo. Jedna věc je ten souboj prohrát nebo vyhrát, druhá pak, jak do něj jdete. My od léta dlouhodobě chybujeme v těchto situacích, necháme se hráčem předskočit a on nám míče protečovává za záda," podotkl slávistický kouč.

„Čím více se upozorňujete na určité situace, tak se to paradoxně někdy spíš zhoršuje. Nevím, co víc udělat, věděli jsme, co nás čeká. Hráče Olomouce jsme si pouštěli na videu, jejich typologii jsme si ukazovali," krčil rameny Trpišovský.

Při druhé brance zaváhal stoper Taras Kačaraba, jenž se negativně podílel na obdrženém gólu i ve čtvrtek proti Kluži, s níž Slavia prohrála 0:1. Ani Aiham Ousou nevyzařoval jistotu. „Nemůže se dostat do situace, kdy v 70. minutě máme oba stopery na žluté kartě a prohráváme jeden souboj za druhým. Jedna věc je souboj prohrát, druhá je zajistit propadnutý balon, pořád jsme v početním přečíslení. A třetí je, že pokud se nám povede hlavu vyhrát, tak prohrajeme souboj o odražený balon. Paradoxně jsme schopní velice dobře odbránit běžecké situace, herní, ale s tímto máme velký problém," konstatoval Trpišovský.

„Na rovinu říkám, že proto Taras v sestavě je, má obrovský výskok, přes pětapadesát centimetrů, je silný v hlavičkových soubojích, ve hře hlavou obecně. My zase tolik takových hráčů nemáme. Chceme, aby to byla jeho přednost, jeho doména. Proto je terčem kritiky, bavím se o tom, situace si pouštíme na videu. Ale prostě on se musí na hřišti rozhodnout sám a uhrát tu situaci," uvedl velitel lavičky sešívaných ke Kačarabovi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Taras Kačaraba v souboji s libereckým Karolem Mészárosem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo