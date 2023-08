Albánský stoper Bitri odchází z Ostravy do Valerengy Oslo

„Nebudeme tvrdit, že nás to nemrzí. Eneo tady šel herně hodně nahoru a získal si své místo v základní sestavě. Z Norska ale obdržel na naše poměry opravdu lukrativní nabídku, a přestože i my jsme mu dali návrh nové smlouvy a jednali o nových podmínkách, on vyjádřil touhu odejít,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.