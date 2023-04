Alespoň někteří marodi se Slavii vracejí, kdo jí před derby chybí? Trpišovský jako Top Gun

Ve čtvrtek mužstvo trénovalo jen se třinácti hráči prvního týmu. Po doplnění čtyřmi mladíky teď v pátek na hlavní ploše trénovalo dvacet hráčů do pole a tři brankáři.

„Pro nás to znamená opravdu hodně. Všichni víme, že jsme měli ještě dvouletou opci, která se dala uplatnit, ale nakonec jsme se domluvili na dalších třech letech. Jsem moc rád, všichni jsme za to vděční. Hlavním důvodem je nějaký horizont, který ve Slavii proběhl, probíhá, ještě má proběhnout," líčí Trpišovský pro klubový web.

"Kádr našeho týmu se tradičně výrazně mění, máme řadu mladých hráčů už u sebe, další pak jsou po hostováních, plánujeme je všechny postupně zabudovávat. To mě ohromně baví. Když to mám shrnout, něco jsme začali, chceme v tom pokračovat, navázat na stávající práci. Moc se na to těšíme, společně prožíváme úspěšné období," dodává kouč.