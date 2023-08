Alli už Zbrojovce v této sezoně nepomůže. Nigérijský záložník bude hostovat v Budějovicích

Španělský fotbalista Laporte přestoupil z Manchesteru City do al-Nasru

Španělský fotbalista Aymeric Laporte z Manchesteru City se stal dalším hráčem, který zamířil z předních evropských soutěží do Saúdské Arábie. Devětadvacetiletý obránce, jenž v týmu anglického mistra přišel o pozici v základní sestavě, přestoupil do al-Nasru. Podle BBC za něho klub inkasuje odstupné 23,6 milionu liber (asi 664 milionů korun). Laporte přišel do City v lednu 2018 z Bilbaa za tehdy rekordní částku pro klub 57 milionů liber. Mužstvu pomohl k zisku 12 trofejí, v předchozí historické sezoně, v níž svěřenci trenéra Pepa Guardioly získali treble, ale dostal příležitost jen ve 24 zápasech. Celkem v dresu City odehrál 180 zápasů a dal 12 gólů. V al-Nasru se potká mimo jiné s portugalskou hvězdou Cristianem Ronaldem, jehož lednový příchod spustil příliv dalších špičkových fotbalistů do saúdskoarabské ligy.