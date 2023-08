Ani se nebudu ptát kondičáka, kolik jsme toho naběhali, byl by to skandál, láteřil Ondrášek

„Bylo to od nás tří vepředu hodně málo. Nebudu se ani ptát našeho kondičáka, kolik jsme toho naběhli, protože to bude skandál. Je to málo a nemůžeme takto pokračovat. Každý máme nějakou roli, jsme v něčem silní a pokud to nebudeme dělat na sto a více procent. Bez gólů to nepůjde,“ zlobil se útočník Dynama Zdeněk Ondrášek.

„Rozhodl první gól. Tušili jsme, že kdo dá první gól, ten vyhraje. Byla to Ostrava, my jsme své příležitosti nevyužili, je to škoda. Fotbal je o chybách, o detaliech a dneska v tomhle byla Ostrava a hlavně Tanko na hrotu kvalitnější,“ hodnotil trenér Českých Budějovic Tomáš Zápotočný.

Zároveň přiznal, že právě rychlonohého Nigerijce si do týmu moc přál. „Taky jsme ho ve Varnsdorfu sledovali a chtěli do týmu. Ale udělal ho pan Brabec (majitel Baníku). Je to výborný hráč. Fotbal je o rychlosti a takové hráče chcete. Viděli jsme to dneska. Ale i my máme v týmu zajímavé hráče, uvidíme,“ řekl Zápotočný.

Například Musu Alliho, který se na jih Čech přesunul v týdnu z druholigové Zbrojovky Brno. Do utkání v Ostravě se dostal v 60. minutě, šanci si ale nevytvořil. „Má to těžké, je s námi pár dní. Mně se ale líbil. Vypadá zajímavě a až nám trošku potrénuje a bude vědět jakým stylem chceme hrát, tak si myslím, že bude zlobit soupeře,“ upozornil Zápotočný, který připustil, že po inkasovaném gólu už jeho tým na zvrat neměl.