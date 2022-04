Asi se o tom moc nepřemýšlelo, reaguje expert na nejasný počet sestupujících ve Fortuna lize

V české nejvyšší fotbalové soutěži se aktuálně řeší dost neobvyklá situace. Přestože už probíhá nadstavbová část, stále není známo, kolik ligových týmů bude muset hájit svou účast mezi elitou v baráži. Může za to situace kolem Sparty B, která atakuje přední příčky. Pokud se svěřenci Michala Horňáka umístí v první trojce, půjde do baráže místo dvou ligových celků jen jeden. „Nikdo nad tím asi až tak úplně do detailu nepřemýšlel, co by se mohlo stát,“ reaguje Stanislav Levý ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz. Přiznává, že mezi příznivce nadstavby v nejvyšší soutěži, nepatří.

B tým Sparty je ve druhé lize na postupových příčkách, nejvyšší soutěž však hrát nemůže.Video : Sport.cz

Článek „Všechno směřuje k tomu, že béčko Sparty skončí do třetího místa," pozoruje vývoj ve druhé nejvyšší soutěži 63letý kouč. „Jsou tam další mužstva, která hrají o postup a nemají na to podmínky. Jestli to je Varnsdorf, Vlašim, Líšeň... A Opava nebo Dukla jsou vzdáleny od postupových míst," naznačuje bývalý československý reprezentant, že by umístění v elitní trojce nemělo mladíkům z Letné uniknout. Levý druhou ligu pozorně sleduje, právě svěřence kouče Michala Horňáka má často pod dohledem. „Relativně pravidelně se jezdím dívat právě na sparťanské béčko, protože tam je pár zajímavých hráčů," prozrazuje. Kdo nahradí ve Spartě Adama Hložka? Diskuse z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Aktuální situace každopádně nahrává spekulacím, zda Sparta bude chtít v zákulisí operovat s tím, že svým počínáním může jeden ligový tým zachránit v nejvyšší soutěži. Momentálně je blízko účasti v baráži například Jablonec, který má už pěkných pár let s letenským klubem nadstandardní vztahy. Stanislav Levý rozebírá přestupové strategie Sparty. Úryvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz „Myslím, že Sparta toho do teď nějakým způsobem nezneužila. Základ mužstva je pořád stejný," myslí si Levý, že se Letenští na žádné z konkurenčních klubů neohlížejí. „Samozřejmě občas nastupují hráči, jako byl teď Minčev nebo Polidar, Juliš, ale to zase nejsou fotbalisté z užšího kádru áčka. Myslím, že to ze strany Sparty není znevážené..." odráží pochybnosti expert. Přímák se Stanislavem Levým.Video : Sport.cz FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Takový útočník Slavii chybí, říká Levý o hvězdě ligy

