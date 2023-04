Asistent ve Slavii konec opory oplakal. On to neakceptoval, nechtěl to slyšet, tvrdí Hovorka

Bylo z toho velké haló. Když byl Hovorka fit, dokázal ubránit špičkové útočníky v evropských velkoklubech. Lukaku z Interu Milán by mohl vyprávět. Jenže zranění kolena kariéru brzdily, až ji nakonec ukončily úplně. A tak nedávno předstoupil stoper před spoluhráče a oznámil jim, že končí. S každým v kabině si plácl, s leckým se i objal. Jen Houštecký tenhle rituál vynechal.

„Mám s ním naprosto bezproblémový vztah, i když to na tom videu tak nevypadá," tvrdí Hovorka. Jako důkaz budiž záběr, že se s asistentem trenéra, který je známým bouřlivákem, objal až před kabinou. „Všechno to bylo spontánní, nikoliv plánované. Mělo to být tak, že jen řeknu klukům, že končím kariéru a já tam nakonec otevřel věci, kterými jsem musel projít," vzpomíná bývalý stoper, který si během kariéry zahrál třeba i za Spartu.

Přímák s bývalým obráncem Slavie Davidem HovorkouVideo : Sport.cz

Moderátor Aleš Svoboda přidává svůj dojem, že Houštecký nechtěl slyšet, že Hovorka končí kariéru. „Bylo to tak - pro něj neakceptovatelný. Ještě jsem za ním musel jít osobně, on taky dává do všeho emoce. Tušil jsem, že to nebude jednoduchý," popisuje bývalý obránce. Právě asistent Houštecký vezl po jednom ze zranění Hovorku do nemocnice. Když pak slyšel verdikt, k jak vážné zdravotní újmě došlo, tak se nestyděl za slzy. Bral vše osobně.

Ten moment vás pohltí... Hovorka přibližuje své oznámení konce kariéry spoluhráčům v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Kolikrát jsi Houšteckého viděl plakat?" vyzvídal moderátor. „Furt," rozesmál se Hovorka. „On do toho dává všechno, dává do té práce sebe. Mimo fotbal ho vnímají jako blázna, ale on se pro hráče bije. Emoce ho pohltí, někdy to možná navenek působí špatně, ale on to myslí v dobrém," stojí fotbalista za asistentem kouče Slavie.