Ať mi klidně vezmou trenérský průkaz, na Pravidlovou komisi už mě nikdo nedostane, zuří Rada

Až na popud videorozhodčího Pavla Fraňka šel situaci zhlédnout na monitoru. A původní verdikt přehodnotil a nařídil trestný kop. Ten s přehledem proměnil Rabušic a poslal domácí do vedení. Video tak v tomto případě splnilo svůj účel, neboť napravilo zjevnou chybu.

„Jestli ji však rozhodčí viděl, měl ji písknout a bylo by to bez problémů," spustil Petra Rada svou již několikátou filipiku proti VAR. V této větě leží vysvětlení jeho časté filipiky systému videorozhodčích. Zjednodušeně řečeno mu vadí, že se z fotbalu dělá až příliš velká věda.

„Dřív penalta buď byla nebo nebyla hned. Jestli ji viděl, měl jí písknout. Tak to prostě je. Ale teď byla po dohodě čtyř arbitrů. Na Pravidlové komisi mně vysvětlovali, že záleží na úhlu ruky. Aby mi někdo vysvětloval, jaký je úhel, jestli 90 nebo 75 stupňů a kdy se má penalta kopat, tak na to nemám!" čertil se 63letý kouč.

„Už třeba dlouho trénovat nebudu, ale na Pravidlovou komisi mě už nikdo nedostane! Byla to pro mě hodina ztraceného života a když se podívám, co se dnes děje ve světě, hodinu ze svého života si ubírat nebudu! Ať mě klidně vyhodí, vezmou mi trenérský průkaz, ale už tam nejdu," zařekl se.

„A ani hráči nevědí, jak to je," dodal. „Měl jsem fakt dobrý výhled. Neviděl jsem tedy, jestli si míč dal do ruky sám, ale měl ji hodně od těla a trefil ho do ruku. V tu chvíli jsem byl přesvědčený, že penalta bude jasná," řekl exekutor přímého volného kopu Christian Frýdek. „Podle mě asi nebyla," nabídl svůj pohled střelec vyrovnávacího gólu Michal Černák.