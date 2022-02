V Evropě podával Jablonci míče, v derby zařídil bod. Asi teď budu muset chvíli šetřit, culil se Černák

„Viděl jsem, že Venca Pilař našel dloubáčkem Vencu Kadlece a ten si míč hrudí zpracoval. Gólman Knobloch na něj vyběhl a jen jsem si na Vencu zařval, ať mi to nechá. A propálil jsem všechno, co mi tam v cestě stálo. Abych byl upřímný, zavřel jsem oči a jen jsem to propálil," popsal gólový moment.