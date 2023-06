Až k čáře! Sparťané ve vedru padali k zemi, pípák ovládl železný muž

Po Peškovi začal odpadávat jeden fotbalista za druhým, každý si po výkonu rád chvíli poležel na trávníku a zhluboka vydechoval. Jako poslední skončili po 35. sérii Goljan s Mejdrem. „Je to profík a typ fotbalisty, který si na tomhle zakládá. Železný muž, klobouk dolů," chválil Pešek Mejdra. Společně se pak odebrali na vedlejší hřiště, kde následovala druhá část zaměřená na rychlé přihrávky. „Pojď, pojď," burcoval parťáky Wiesner. „Zbytečně se nezavírejte," radil v mezičase mladším spoluhráčům, kteří se ke Spartě připojili z béčka nebo po hostování. „Na konci kluci měli balon, vypadalo to slušně," hodnotí Loučka.

Mezitím se na pípák přesunula druhá skupinka včetně Tomáše Čvančary nebo nové posily z Brna Michala Ševčíka. A byl to právě Ševčík, kdo společně s Filipem Součkem a Amathem Cissem vydržel nejdéle ze všech. Konkrétně do 34. série.

„Jo super to bylo. Než na test jdete, není to příjemné, Ale když už běžíte, je pocit lepší. Každý by si měl na tréninku najít něco, co ho baví. Jojo test vás může posunout dopředu," líčí 20letý Ševčík své první minuty v novém klubu. „Nechci říkat, že v Brně byla úroveň tréninku špatná, ale tady je trochu někde jinde. Každý dotek si musím dát tak, jak je potřeba," porovnává a přidává, že druhá část už mu sedla více. „Přišly herní věci a bylo to dobré," hlásí.