Bah nakouřil strašný granát, tak kanonýr Lingr nastavil hlavu. Hovorka vařil, ale slaví

Ač záložník, je nejlepším ligovým střelcem v Slavie. Připsal si již 11. trefu v sezoně, přitom nemá ani jednu asistenci. „Doufám, že když budu dávat tolik gólů, nikdo mi to připomínat nebude," směje se Lingr.

Slavia znovu vede tabulku, Sparta na ni ztrácí už deset bodů. „Obrovsky důležité vítězství. Po dvou letech vyprodaný Eden, zlomili jsme to po dvou porážkách v derby v sezoně. Ale teď hrajeme dobře, šli jsme do zápas v úplně jiném rozpoložení než do posledního derby," vyzdvihuje Lingr.