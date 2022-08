Baník bude pod velkým tlakem, míní zlínský záložník Hrubý. Zastal se mladého parťáka Cedidly

„Náš los se na začátku sezony trochu podobá tomu loňskému, kdy jsme po úvodní domácí porážce se slávisty jeli na Baník, a ani tam jsme neuspěli. Tentokrát máme už aspoň bod z prvního kola za remízu s Mladou Boleslaví. Proti ní jsem ale kvůli doznívajícímu zranění kolena hrát nemohl," ohlíží se teď už uzdravený Hrubý.

Věří, že Zlíňané zvládnou o víkendu střetnutí v Ostravě výsledkově lépe než před rokem. „Kéž bychom uhráli aspoň plichtu," přeje si. Jenže fotbalisté Baníku mají pod novým koučem Vrbou co napravovat, vždyť v premiérovém duelu nového ročníku nejvyšší soutěže překvapivě utrpěli na svém hřišti debakl 0:3 od Olomouce.

„Pak remizovali na Bohemce, jsou na tom tudíž podobně jako my. Dovedu si představit, pod jak velkým tlakem v sobotu před svými fanoušky budou. Znám to z vlastní zkušenosti v Baníku. Když se nám podaří dlouho držet bezbrankový stav a případně i vstřelit vedoucí gól, domácí by znervózněli. Což by nám mohlo hrát do karet," přemítá.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Václav Procházka ze Zlína (vpravo) dostává od rozhodčího Dalibora Černého červenou kartu.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Ve vyostřeném zápase na Slavii, který vzbudil v tuzemských fotbalových kruzích značný rozruch, přišel Hrubý na hřiště po zranění až ve druhé půli. „Byla to tam trochu divočina," říká s poukazem na neudělení červené karty parťákovi Cedidlovi, který ostrým zákrokem sestřelil Ewertona, a vyloučení kapitána Ševců Procházky, jenž bude moravskému mužstvu v Ostravě chybět.

„Zase bych to ale tolik nezveličoval. Nemyslím si, že jenom my jsme byli agresivní. Slávisté nás trochu popichovali, a my přece nemůžeme dorazit do Prahy s tím, že dostaneme trojku, odjedeme a budeme dál kamarádi. Tak to nefunguje," má jasno.

Připouští, že za nepříznivého stavu měli v sobě zlínští fotbalisté v Edenu značné emoce. „S výjimkou zákroku Cedidly ale nebyly další fauly nijak za hranou. Byl to prostě hodně vyhecovaný zápas," domnívá se osmadvacetiletý Hrubý.