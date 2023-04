Baník dal Sigmě lekci z produktivity. Pořád hrajeme o holý život, ví Hapal

Návrat do Olomouce, odkud jste se jako hráč dostal do velkého fotbalu, vám vyšel náramně...

Někdy to tak je. Prostě jste přesnější, kvalitnější a důraznější v zakončení. Tijanimu to dnes vyšlo dokonale, dal tři góly, klobouk dolů. První hattrick v české lize si za práci, kterou odvádí zasloužil. Skvěle si ale tentokrát vedli všichni.

Je to tak. Dříve mu bylo vyčítáno, že nedává góly. On se ovšem neskutečně spravil. Po fyzické, běžecké stránce je úplně jinde.

Určitě. Poslední měsíc má famózní formu. Vrátil se k tomu, co předváděl v minulé sezoně. Je to rozdílový hráč. Všichni se na něj chystají, ale on si s tím dokáže poradit. Jak už jsem však řekl, odmakali to všichni, stejně jako v posledních šesti zápasech, kde jsme se zvedali, ale neměli výsledky. Třeba se Slavií nebo v Mladé Boleslaví, kdy jsme byli jasně lepší. O to víc nás mrzí, že jsme mohli dohrávat sezónu v klidu.

Do střední skupiny vám chyběl jen bod. Jste zklamaní z toho, jak to dopadlo?

Vůbec ne. To nejde. Furt jsem na špičkách. Fotbal je takový, že vám jednou dá a jednou vezme. Kdybychom něco podcenili, byla by to velká chyba. Do toho budu tlačit i hráče. Každý zápas, který nás teď čeká, bude klíčový, dokud to nebude zcela jasné. Nechceme být poslední, ani hrát baráž. Aby to vyšlo, musíme vyhrávat.