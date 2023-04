Baník se i nadále trápí, pomůže Milan Baroš? Dokázal by kabinu namotivovat, říká Hapal

Musejí to přijmout. A je jedno, jestli je jim dvacet nebo třicet let. Tohle máme vypořádané. Na druhou stranu nechci, aby to vyznělo tak, že ti, co dnes nehráli mohou za to, že jsme nevyhrávali. Neděláme žádný řez sestavou, nikoho nevyhazujeme. Rozhodli jsme se pro tuto sestavu a hráči jsou profíci a necítí žádnou uraženost. Všichni děláme všechno pro Baník a po té šnůře jsme chtěli udělat nějakou změnu. Herně se to povedlo, ale to kýžené a to jsou body, nám to zase nepřineslo.