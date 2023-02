Baník se zadrhl. Dostáváme laciné góly a trápí nás koncovka, stýská si trenér Hapal

Bohužel dostáváme teď hodně laciné góly. Hlavně ten první po autovém vhazování mě hodně mrzí. Byl hloupý, nepohlídali jsme si hráče. Jsem přesvědčený, že kdybychom déle udrželi bezbrankový stav, postupně by se utkání překlopilo na naši stranu. V koncovce se ovšem teď dost trápíme. Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili a vstřelili jsme kontaktní gól, ale aspoň vyrovnat jsme už nestihli. Hodně našich centrů do soupeřovy šestnáctky bylo nepřesných a Brňané nám taky dost míčů zblokovali. Když už jsme se do šance dostali, podržel Zbrojovku gólman Berkovec.