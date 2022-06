Baník zahájil přípravu i s Janem Baránkem. Vypadá v pořádku, tak je v základu, žertoval Vrba

Fotogalerie Foto: Sznapka Petr, ČTK První trénink fotbalistů FC Baník Ostrava po zahájení letní přípravy. Foto : Sznapka Petr, ČTK Foto: Sznapka Petr, ČTK Ladislav Takács na začátku letní přípravy Baníku. Foto : Sznapka Petr, ČTK Foto: Sznapka Petr, ČTK Daniel Tetour z Ostravy při rozhovorech s novináři po skončení tréninku. Foto : Sznapka Petr, ČTK

„Byl to první trénink po dovolených. Je vidět, že hráči jsou nadržení. Trénink měl parametry, které jsem očekával. Jsem rád, že to tak vypadalo. Je před námi nyní deset pro hráče složitějších dní. To znamená každé dopoledne trénink na hřišti a odpoledne nějaká metráž, kterou potřebujeme zvládnout," popisoval plány na další dny Vrba.

Kromě zraněných Jaroslava Svozila a Jana Jurošky a reprezentantů Filipa Kaloče, Ladislava Almásiho a Gigli Ndefeho dorazili všichni, kdo v tuto chvíli tvoří kádr ligového týmu. „Ti tři hráči měli reprezentační povinnosti, a protože před námi nejsou žádné kvalifikační zápasy do evropských pohárů, dostali extra volno," objasňoval absence nový trenér Baníku.

Pavel Vrba se na Bazalech ujal práce. pic.twitter.com/VFusLg6Z2O — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) June 18, 2022

Nechyběly naopak všechny tři dosud podepsané posily – Michal Frydrych, jenž se vrátil do Baníku po sedmi letech ve Slavii Praha a Wisle Krakov, levý krajní obránce či záložník 22letý Jan Kubala z italského Udine a 25letý středový záložník či bek Ladislav Takács, jehož hostování z pražské Slavie se před pár dny změnilo v trvalý přestup. „Jsem tady nový, noví kluci jsou tady taky noví, takže pro mě jsou všichni noví," smál se Vrba.

🏁 Baník zahajuje přípravu se čtyřiadvaceti hráči. ▶️ https://t.co/IjdCbzVqGS pic.twitter.com/g1GCVbJi17 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) June 18, 2022

„Ale vážně, já si ani nemyslím, že to jsou hráči, kteří by se měli nějak okoukávat. Jsou to hráči, kteří přišli a měli by naskočit a Baníku pomoct v dalších sezonách. Laco Takács je zkušený hráč, ani nevím, kolik už má startů v lize. Po Laštym možná nejvíce tady v Baníku. Odehrál spoustu ligových zápasů a svou pozicí budí respekt a je dobře, že takoví hráči do Baníku přichází," potěšilo Vrbu.

Dalšího případného posílení se Vrba zatím nedočkal. „Měli jsme něco rozjednaného, ale to padlo. Ale neznamená to, že se tím pro nás přestupní termín uzavře. Není tajemství, že stále hledáme hlavně krajní hráče. Nerad bych říkal nějaká jména, protože mám zkušenost, že když se řekne jméno, tak druhý den to je jinak. Potom si to vyčítám, protože se najednou dějí věci, které se předtím ani neděly," říkal 58letý bývalý reprezentační kouč.