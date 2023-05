Baníku se loučení se sezonou nepovedlo, chyběla kvalita, hodnotil rok Kuzmanovič

„Ten zápas tak nějak shrnul celou tu sezonu. Vedli jsme jedna nula a měla to být pro nás velká výhoda. Mohli jsme se uklidnit a kontrolovat ten zápas. Paradoxně se stal úplný opak a soupeř nás začal přehrávat. I tak jsme tam měli dvě tři situace, ze kterých jsme to mohli dohrát na 2:0. Kdybychom to dohráli, tak předpokládám, že by ten zápas skončil jinak," přemítal srbský fotbalista Baníku Nemanja Kuzmanovič.

Proč byl soupeř lepší nevěděl. „Vím, že každý z kádru chce hrát, ale když pak dostane šanci, tak to vypadá jinak. Je třeba se zamyslet nad tím, proč tady Pardubice nějakých šedesát sedmdesát minut dominují, přestože jim chyběli tři hráči ze základu. Říkali jsme si, že do skupiny o záchranu nepatříme, ale tohle utkání ukázalo, že je to přesně naopak," štvalo 34letého ofenzivního hráče.

Baník poprvé inkasoval v závěru prvního poločasu, další dva góly dostal hned po přestávce. „Zatlačili nás na konci první půle a byla otázka času, kdy dostaneme gól. Dostali jsme ho v poslední minutě, což je vždy pro soupeře psychická výhoda. Je ale ostuda nastoupit do poločasu a dostat dva góly. I kdybychom hráli proti Manchesteru City, tak se to nesmí stát," zdůrazňoval Kuzmanovič.

O důvodech konečného jedenáctého místa Baníku má zkušený fotbalista poměrně jasno. „Není na mě, abych tohle hodnotil. V klubu je dost kompetentních lidí, kteří by to měli udělat. Jestli je chyba jen v kádru, nebo i jinde... Za sebe můžu říct, že to mělo vypadat úplně jinak. Ale chybí kvalita," upozornil hráč, který měl velký podíl na tom, že v Baníku v této sezoně působil krajan Srdjan Plavšič.