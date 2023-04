Baranek: Ve zlaté éře jsme Slavii válcovali. Za titulem jdeme s pokorou a respektem, stejně jako tehdy

Fotogalerie +12

Oblékal také dres Vítkovic, Olomouce, Mladé Boleslavi, Jablonce a Kolína nad Rýnem. Zásadní část kariéry ovšem Miroslav Baranek (49) prožil ve Spartě. Celkem sehrál 292 ligových zápasů a vstřelil v nich 57 gólů, v reprezentačním dresu si připsal 17 utkání a 5 branek.

V květnu 2000 jste dával Slavii gól v zápase, kdy jste hned po výhře 5:1 mohli oslavit titul. Předpokládám, že jde o vaše nejpamátnější derby, nebo jich máte z hráčské kariéry víc...?

Nějaký pátek už to je. Samozřejmě si nejslavnější derby vybavuji, hned po něm jsme slavili titul. Rád si vybavím všechna další s dobrým výsledkem, nebo když měla pečeť titulu v sezoně. Derby jsou nejlepší zápasy v lize, těžko se tady z dlouhodobého hlediska najdou lepší. Plzeň teď taky měla úspěšné období, ale derby má u nás pořád nejlepší punc.

Na Letné jste byl jako hráč protagonistou období, které je v klubové historii nazváno jako Zlatá éra. S jak velkým tlakem jste se museli se spoluhráči před derby vypořádávat?

Pokud jde o psychiku, je hodně podobné, co jsme tehdy měli my a co teď budou mít kluci. Podstatnou roli v myšlení a přípravě hraje, v jaké formě se hráč nachází. Když se daří, pak je všechno ulehčené. My jsme teď neprohráli 16 soutěžních zápasů za sebou. Hrajeme dobře, jsme připravení herně i mentálně. Nejde jen o pár jedinců, celý tým má formu, sešlo se to dobře. Když jsme v té době hráli prim, největším konkurentem také byla Slavia, ale my ji ve zlaté éře válcovali. Třikrát za sebou jsme byli mistři, pak po pauze následovaly další tituly. Důležité je celkové rozpoložení. Jsme v dobré formě, přesto jdeme do derby s velkým respektem. To jsme chodili i my, přestože jsme vedli tabulku. I slávisté měli spoustu výborných hráčů, takže respekt byl na místě. Plný stadion, domácí prostředí... Hráči tam v sobotu nechají všechno jako my tehdy. S pokorou máme velkou šanci uspět. Mluvím za ně jako bývalý hráč, ale pocity budou mít myslím stejné.

Podzimní derby ovšem Sparta v Edenu hrubě nezvládla, především mentálně. Máte nějaké vysvětlení?

Je třeba připomenout, že v minulé sezoně jsme tři ze čtyř derby vyhráli. Teď jsme na podzim dostali ťafku. Absolutně jsme selhali, zápas nám prostě nevyšel. Derby je zásadní, specifický zápas, dá se přirovnat k lepším evropským pohárům. Slavia nás chytla dominantně, pohráli jsme zaslouženě. Líbilo se mi, že jsme se pak poučili, postupně se to začalo lepšit, aby se něco takového už neopakovalo. Neříkám, že šlo o neznalost, ale o první derby pro některé z nás. Spousta malých aspektů, pak i selhání na hřišti samotném, tým ještě nebyl úplně vyladěný. Oni nás chytli a dostali jsme šišku.

O roli favorita v derby většinou nikdo nestojí. Po posunu na první příčku teď ovšem Spartě připadne...

Vidím to malinko jinak. Nedávno jsme ztráceli deset bodů na Slavii, pak by byla ona jasný favorit i u nás. Mám to postavené tak, že tým, který hraje derby doma, má určitou výhodu. Plný stadion v zádech, domácí prostředí, mentální motivace doma je přece jen snazší. Favorit je podle mě daný prostředím.

Hodně důležité tedy je vyhrát základní část, aby se klíčové zápasy v nadstavbě hrály doma.

Asi ano. Mám však dojem, že většinou o titulu taky rozhodují ztráty s jinými soupeři, nejen vzájemné zápasy s největšími favority. Mohou zaváhat někde jinde, ale je pravda, že derby hodně napomůže, jak se nadstavba bude vyvíjet. Výhoda domácího prostředí v nadstavbě je dost velká.

Jaká bude v sobotu vaše role, co všechno musí vedoucí mužstva před a během derby zajistit a zvládnout?

U týmu má každý svou roli, už to máme za roky připravené, načtené. Každý si uděláme svoje, aby zápas měl hladký průběh, aby se hráči a trenéři mohli soustředit jen na samotný výkon. Děláme veškerý servis, aby věci kolem vůbec nemuseli řešit a mohli se soustředit jen na fotbal.

Jako vedoucí týmu jste se do Sparty vracel v prosinci 2011 a zažil tudíž poslední titul z roku 2014. Napadlo by vás tehdy, že se čekání na další protáhne na dalších minimálně 9 let...?

Samozřejmě že ne, Sparta má vždy nejvyšší cíle. Člověk bohužel zažívá hezké období, zlatou éru, jak tu padlo, pak i horší, slabší. Hráli jsme třeba hezké pohárové zápasy, vyloženě jsme v Evropě nezklamali, ale titul tomu chyběl. Všichni si ho samozřejmě přejeme. Roky já osobně nepočítám, s mladými to běží tak rychle, jen si každou sezonu přejeme, aby to už přišlo...

Bitvu o titul dobře znáte jak z role hráče, tak člena realizačního týmu. Sparta táhne na jaře impozantní sérii, věříte, že už na titul dozrála?

Jsem optimista, věřím tomu, jenže jsem na druhou stranu také opatrný v prohlášeních. Titul už nám spoustu let chybí. Vidím, že odhodlání je veliké, od realizačního týmu i od hráčů. Vidím i spoustu malých věcí, co nás udělaly silnější. Mužstvo je dobře poskládané, hraje dobře, šance určitě je, abychom letos titul získali. Ale taky musíme připomenout, že jsme ztráceli spoustu bodů a pomalu a jistě za tím šli, zlepšovali se. Pomohly nám samozřejmě i ztráty soupeřů.

Jaroslavu Zelenému hrozila v Pardubicích před derby případná čtvrtá žlutá karta, přesto nastoupil. Byla to jedna z ukázek sparťanské sebedůvěry?

Vykartovaní byli Sadílek a Jankto, což nějaký zásah do sestavy byl, ale tohle je vyloženě na trenérech. Jak to vidí, jak to chtějí. Všichni víme, že Jarda je pracovitý, ne zákeřný hráč, cenný pro tým. Při absencích jiných jsme ho potřebovali i v Pardubicích, proto tam nastoupil... Trenéři věděli, co hrozí, ale hráči jsou od nich nastavení tak dobře, že chtějí hrát všechno.

Trenér Ščasný v televizním studiu připustil, že na Priskeho místě by možná uvažoval, jestli Zeleného před derby nepošetřit, ale že severské nátuře je takové uvažování nejspíš cizí. Jak vlastně v realizačním týmu funguje spolupráce dánských a českých expertů?

Jsme v tom opatrnější, český trenér by možná Jardu šetřil, ale Brian nám ukázal své myšlení, svou reakci. Jarda je v dobré formě, proto hrál bez ohledu, jestli je v karetním ohrožení nebo ne. Pokud jde o naši spolupráci, myslím, že jsme si všichni sedli. Máme v realizačním týmu dobrou náladu, během prvního půlroku jsme si spoustu věcí vyříkali osobně i dohromady. Měli jsme spoustu mítinků, jak se zlepšit, jakým směrem jít. Jsme rádi, spolupracujeme. Jak Češi, tak cizinci máme jediný cíl, vyhrávat, dostat se do pohárů, prostě mít opět úspěchy. A vidíme, že jsme na dobré cestě. Brian nám dobře velí, jsme rádi, že ho tady máme. Ale jedno je zásadní - pokud by tu byl jiný trenér, jiné národnosti nebo zase Čech, realizační tým bude dělat na maximum taky pro něj. Jde o to, jak si nás hlavní trenér nastaví, my pak podle toho spolupracujeme. Zažili jsme tady už různé trenéry, každý má jiné návyky, my se pak musíme přizpůsobit a dělat nejlepší servis, jaký trenér vyžaduje.

První pokus s italskými trenéry se před časem nezdařil, teď je tým pod vedením zahraničního kouče na mnohem lepší cestě. Co podle vás bude v závěru sezony nejpodstatnější, aby mužstvo zvládlo naplnit vysněné cíle jak na ligové, tak pohárové scéně...?