Beauguel-Jurečka 2:0. Plzeňský fantom prostřílel na první místo sebe i Plzeň!

Výsledek vypadá jasně, nicméně nebýt fantastických zákroků brankáře Staňka, mohli Moravané klidně bodovat. „Soupeř dostal do několika šancí, podržel nás Jindra Staněk. Prokázal svoji kvalitu. Slovácko hraje dobře, utkání pro nás bylo těžké. Dobře jsme běhali, ale nekombinovali jsme tak, jak jsme chtěli. O to víc si ceníme výhry. Je pro nás hodně důležitá," uvedl Bílek. To ještě nevěděl, že večer padne senzačně Slavia na půdě Hradce Králové (3:4) a Viktoria čtyři zápasy před koncem povede ligu. O to větší náboj bude mít nedělní vzájemný duel v Edenu.