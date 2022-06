Beauguel mluvil ve Francii o titulu v Česku: V Plzni mu nabízeli i manželku, on chce ale jít za penězi

„Chtěl jsem to v Plzni zakončit v dobrém. I fanoušci, kteří mě dříve nemuseli, mě najednou milovali. Jen chlap mi při mistrovské jízdě autobusem městem dokonce řekl: Zůstaň. Dám ti i svoji manželku, když budeš chtít. Hlavně u nás zůstaň. (smích). To měl dostalo, rozbrečel jsem se. Dostával jsem spousty zpráv. I fanoušci Slavie a Sparty psali, že jim budu chybět," popisuje šílenství, jaké kolem jeho osoby propuklo.

„Teď si užívám dovolenou. S agentem se musíme rozhodnout. Už začíná jednat. Do nějakého velkoklubu už se asi nedostanu, ale rád bych našel něco finančně zajímavého, co by bylo zároveň sportovní výzvou. Je mi už třicet a nemám za sebou kariéru ve francouzské lize s velkým platem. Nebojím se říct, že teď preferuji především finanční aspekt. Protože teď si nemůžu říct, že bych byl po konci kariéry zajištěný. Mojí prioritou je hrát ještě čtyři pět let a našetřit co nejvíce peněz," zmínil své cíle.