Mistrovské veselí: Dojatý Beauguel se loučil s Plzní, nadšený Bílek přiznal, že je slavící typ

Další branku za Viktorii nepřidá, už na podzim uvedl, že od léta bude hrát jinde. Rozloučil se ovšem stylově. Když v 75. minutě opouštěl trávník, sundal si dres, pod kterým měl na triku nápis: Díky za vše, FCVP. Doosan aréna mu přichystal ovace ve stoje. Beauguel, který si obarvil vlasy do klubové modro-červené, přemohly emoce, nezadržel slzy.

Vzápětí oběhlo stadionem několik mexických vln, po závěrečném hvizdu hlavního arbitra se pak Doosan aréna položila do mistrovských oslav. Pošesté od jara 2011. Fotbalisté i realizační tým si navlékli trika s číslicí 6, na hlavu si posadili červené kšiltovky. Beauguel navíc obalený do francouzské vlajky. Jeho parťák Mosquera do kolumbijské, stoper Eduardo Santos měl kolem pasu vlajku brazilskou.

Krátce po devatenácté hodině se všichni viktoriáni dočkali - kapitán Lukáš Hejda dlouze políbil a následně pozvedl nad hlavu pohár pro vítěze české ligy. Pochopitelně za tónů tradiční hymny vítězů - We are the champions.

Tisíce plzeňských fanoušků na trávníku byly ve varu, křepčily se svými idoly, kteří jim nachystali naprosto senzační mistrovskou party. Vždyť tým hrál na jaře vlastně pro radost, neboť klub je ve finanční tísni. Přesto trumfl movitou Slavii o naprosto neuvěřitelných sedm bodů. A mistrovský mejdan mohl definitivně začít.

Šampaňské teklo na provizorním pódiu před lavičkami proudem, každou chvíli jeho kapky skrápěly čerstvé šampiony. Někteří si mistrovské veselí užívali poněkolikáté (obránci Hejda s Řezníkem popáté, premiérově Beauguel, brankář Staněk, záložníci Mosquera s Kalvachem).

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Viktorie Plzeň s trofejí pro mistra Fortuna ligyFoto : Vlastimil Vacek, Právo

„Už mi dochází, čeho jsme dosáhli. Je to obrovský úspěch i překvapení. Velké díky všem v týmu. Jsme výborná parta, což se odráželo na hřišti," řeko po utkání kouč Michal Bílek, který jako hráč i trenér získal celkem devět titulů. „Oslavy v roli hráče si už nepamatuju, vždyť za pár let jdu do důchodu. Jsem nadšený. Nedoufal jsem, že ještě někdy zažiju takovou euforii, kdy jsou kolem mě všichni spokojení. Je to pecka," dodal Bílek.