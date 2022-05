Nejlepší trenér sezony Bílek: Beauguel mi řekl, že půjde jinam. Herní styl měnit nebudeme. Co Liga mistrů?

Moc jsem o něm nepřemýšlel. Vlastně jsem na něj začal myslet až ke konci, kdy jsme věděli, že když vyhrajeme poslední dva zápasy, titul získáme. Jinak jsme se vždy soustředili na nejbližší zápasy, takhle to bylo po celou sezonu. Ke konci tlak sílil, věděli jsme, že to máme ve svých rukách. Zápas s Hradcem, i když byl soupeř oslabený, byl pro nás složitý po všech stránkách.

Tak jsme první no a co! Plzeňští fotbalisté si noční oslavy užili i s fanouškyVideo : Robert Neumann, Sport.cz

Sparta i Slavia vyhlásily útok na titul, to je jasné, takhle to musí být každý rok. My jsme takovým způsobem nepřemýšleli, naše cíle byly v úvodu sezony trochu jiné. Bohužel jsme vypadli z evropských pohárů. Na jednu stranu to bylo špatně, na tu druhou jsme měli celý týden na přípravu. Minulá sezona nám nevyšla tak, jak jsme si představovali. Naším úkolem bylo dát mužstvo dohromady. Řekli jsme si, jakým způsobem chceme pracovat. Kluci to bezezbytku plnili.