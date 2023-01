Beneš končí, VAR přebírá Kovařík. Komise rozhodčích chce méně zásahů videa, připravila „kuchařku“

Pomoc od videa na podzim nefungovala dobře, kolem VARu to vřelo. Padaly diskutabilní nebo chybné verdikty, někdy zásah nepřišel, když měl. Na posouzení sporných situací se v některých případech neshodli ani ti nejpovolanější lidé šéfující sudím a VARu. „Během zimy jsme s rozhodčími probrali spoustu videí. Chceme vše sjednotit a odstranit nejkřiklavější věci. Věřím, že když se nám to podaří, situace se zklidní," vypočetl na tiskové konferenci Příhoda.

„Není to jen o personální výměně, ale také o změně systému. VAR bude přímo součástí komise rozhodčích. Myslím, že účinnost je z toho zjevná," glosoval to Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace ČR.

Ta byla představena. V tabulce je popsáno i to, kdy má jít hlavní rozhodčí sám k monitoru a kdy je odkázán na kolegy u videa. Tyhle kompetence se dělí podle toho, zda jde o faktickou věc, nebo o subjektivní hodnocení situace.

Chceme, aby VAR vstupoval do zápasu méně, uvedl šéf komise rozhodčích Radek Příhoda v pořadu TIKI-TAKAVideo : O2 TV Sport

Pár příkladů? Sudí u videa rozhoduje, zda střelec před vstřelením branky zahrál rukou. Je to faktická věc, tudíž rozhodčí na hřišti k monitoru v této situaci nejde. Stejně jako v případě, kdy se zkoumá, zda došlo k faulu v pokutovém území, nebo mimo něj. Posuzuje také třeba to, zda se hráč v ofsajdové pozici zapojil do hry.