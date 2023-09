Bez čaroděje Staňka na Spartě. Takový scénář může Plzeň děsit

Budeme ho muset umístit do karantény, protože chytil všechno. Tento vtipný vzkaz umístila na sociální síť po loňském úvodním duelu play off Ligy mistrů s Karabachem fotbalová Plzeň. Brankář Jindřich Staněk je pro ni klíčová opora. Před sobotním ligovým šlágrem na Spartě nad ním visí otrazník kvůli zranění. Byla by jeho absence pro Plzeň fatální nebo by ho dvojka Marián Tvrdoň nahradil?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Viktorie Plzeň Jindřich Staněk během utkání základní skupiny Ligy mistrů s FC Bayern Mnichov.

Článek „Může z toho být buď životní výkon a nálepka hrdiny pro Tvrdoně, nebo problém. Určitě má kvalitu, jenže nelze nevidět, že do neděle nechytal rok soutěžní zápas. Herní praxi prostě nemá. Pokud mu nevyjdou první zákroky, znervózní a může dělat chyby,“ říká bývalý útočník Slavie nebo Jablonce Luděk Zelenka. Staněk je pro Plzeň stěží nahraditelný. Nikoli z plezíru mu spoluhráči říkají Hašek z Nagana. V sezoně 2021/2022, kdy ve stamilionových dluzích topící se Viktoria senzačně shrábla titul a následně rozrazila bránu Ligy mistrů, znamenal pro mužstvo to samé jako legendární hokejový gólman Dominik Hašek pro český tým ve zlatém Naganu 1998. Letos na jaře se sice svezl s bídnou formou celého mužstva, od nové sezony je ale zpátky v plném lesku. Má významný podíl na klubovém rekordu v počtu výher v řadě. Ta nedělní nad Pardubicemi byla dvanáctá. FORTUNA:LIGA Baník hraje v Olomouci, Spartu čeká po derby další šlágr s Plzní Je neoddiskutovatelné, že jeho kolegovi Tvrdoňovi chybí zápasová praxe. Devětadvacetiletý Slovák od svého příchodu do Doosan Arény v létě 2021 zasáhl jen do šesti soutěžních utkání. Před nedělním záskokem stál mezi tyčemi naposledy v říjnu 2022 (výhra 2:0 nad Mladou Boleslaví). Krátce předtím zaskočil za Staňka v Lize mistrů na půdě Bayernu (prohra 0:5). „Je to všechno také o pohodě hráčů v poli. Když mají za zády Staňka, jsou klidní, vědí, že je podrží. Tuší, co od něj čekat. Jenže pokud v bráně na Letné nebude, budou v nepříjemném očekávání. To všechno může hrát negativní roli,“ podotýká Zelenka. Šance, že Staněk na Letné nastoupí, je zhruba padesátiprocentní. Podle informací Sport.cz se rozhodne až v den zápasu, po konzultaci s lékaři. Staněk střídal zkraje duelu s Pardubicemi poté, co ho kolenem nechtěně zasáhl stoper Sampson Dweh. Noc na pondělí strávil na pozorování v plzeňské nemocnici, od úterý rehabilituje. Německo Schick se po dlouhé době vrátil do tréninku! Na nadcházející sraz reprezentace ale nedorazí

