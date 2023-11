Bez Durosinmiho to Plzni nelepí. Dal bych větší šanci Vydrovi, říká bývalý útočník Sparty

Nicméně po loňské operaci křížových vazů a následné osmiměsíční pauze potřebuje stále čas, aby se mohl dostat do bývalé formy. Je tedy otázkou, jestli má v dohledné době na to, aby tým táhl góly a asistencemi. „Myslím, že pořád úplně neukázal, co v něm je. Čeká na větší šanci, kterou za dobu v Plzni nedostal. Myslím, že právě Vydra by mohl Durosinmiho nahradit,“ podotýká Rezek.