Bílek o Beauguelovi: Nedovedu si představit, že by teď odešel

Hrozba ztráty nejlepšího střelce podzimní části fotbalové ligy ho straší od začátku zimní přípravy. Trenér Plzně Michal Bílek zkraje ledna připouštěl úplně všechny scénáře. Čtyři dny před vstupem Viktorie do jara (v neděli doma přivítá Hradec Králové) ale věří, že útočník Jean-David Beauguel zůstane do vypršení smlouvy, tedy do konce sezony.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jiří Skalák z Mladé Boleslavi a Jean-David Beauguel z Viktorie Plzeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Nedovedu si už moc představit, že by na něj přišla nabídka a on odešel. Času na získání dalších hráčů příliš není. Věřím, že Bogy dohraje jaro v Plzni a hodně nám pomůže," prohlásil Bílek na středeční videokonferenci. Francouzský kanonýr je pro Plzeň, která ztrácí na vedoucí Slavii jediný bod, klíčovou postavou. Na podzim se blýsknul deseti góly, pokud by odešel už v zimě, znamenalo by to pro Západočechy obrovskou nepříjemnost vzhledem k jejich pohárovým ambicím. Komentáře KOMENTÁŘ: Beauguelovi by Plzeň neměla bránit odejít I pokud se následující dny v souvislosti s Beauguelem nic zásadního nestane, je s otazníkem, jestli bude k dispozici pro duel s Hradcem Králové. Od chvíle, kdy v polovině ledna nedohrál kvůli svalovému zranění utkání s Ústím nad Labem, se v sestavě neobjevil. Netýkala se ho ani víkendová generálka s Chrudimí. Kompletní video záznam dnešní tiskové konference zde 🎥. Michal Bílek před startem jarní části sezony: https://t.co/5QsP2XevoE#fcvp pic.twitter.com/8WVTrjKeku — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 2, 2022 „Bogy teď s týmem absolvoval trénink bez větších problémů, uvidíme, jak bude vypadat dál. Věřím, že k dispozici pro Hradec bude. Otázkou je, jestli na celý zápas, nebo na jeho část," podotkl Bílek, který by 29letému útočníkovi přál, aby získal korunku pro nejlepšího střelce sezony. „Kvalitu na to má. Bude důležité, aby byl zdravý. Nicméně pro nás budou důležitější výsledky týmu," dodal plzeňský kouč. Pokud by musel účast Beauguela v jarní premiéře oželet, sáhne prý po Tomáši Chorém. „Jednoznačně by na hrotu začal Choras. Měl na podzim smůlu, trefoval tyče, břevna. Jde tomu ale naproti, v tréninku dře, je poctivý. Tenhle půlrok pro něj bude daleko úspěšnější než podzim, určitě to v něm je," pronesl Bílek. FORTUNA:LIGA Ztratí Plzeň kanonýra? Beauguel připustil odchod už v zimě!

Reklama