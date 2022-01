Ztratí Plzeň kanonýra? Beauguel připustil odchod už v zimě!

Svému agentovi prý řekl, aby mu nepletl hlavu možnými alternativami. Dal mu jasný pokyn: Zavolej mi, až bude něco stoprocentního. „V Česku jsem strávil osm let života, ocitám se v klíčovém okamžiku své kariéry. Dobře ale vím, že mám malou šance podepsat smlouvu s dobrým klubem z francouzské Ligue 1 nebo z bundesligy. Jako odchovanec Marseille bych byl nejšťastnější, kdyby mi manažer zavolal a oznámil mi, že mě chce Olympique. Klidně jako druhého nebo třetího útočníka," smál se Beauguel.

Server transfermarkt.de u jeho jména uvádí tržní cenu 2 miliony eur (50 milionů korun). Vzhledem ke končícímu kontraktu by ale pochopitelně Plzeň obdržela v zimním přestupní okně jen zlomek sumy. Ovšem klubu, který není v kdovíjaké finanční kondici a jako spásu vyhlíží příchod nového movitého majitele, by se nějaký milion korun hodil. Jenže hraje o titul, pustit nejlepšího střelce by se rovnalo rezignaci na boj o mistrovskou korunu.