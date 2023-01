Bílek o svých kriticích: Satisfakcí je úžasný minulý rok s Plzní

Dotáhl jste reprezentaci do čtvrtfinále mistrovství Evropy, s Plzní jste získal titul, dostal ji do Ligy mistrů. Teď jste s Viktorií podzimní mistři. Ale stále je vaše práce leckterými lidmi zpochybňována, nasazují vám „psí hlavu". Nemrzí vás to?