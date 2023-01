Polepšený Santos, živel Ogbu. Chmury jsou pryč, stopeři mají být předností Slavie

Stopeři fotbalové Slavie by měli mít na jaře nový švih. Na podzim to vzadu nejednou neštymovalo. Polepšený Eduardo Santos, živelný extrovert a nováček Igoh Ogbu a již plně aklimatizovaný Aiham Ousou by se měli starat o to, že obrana sešívaných bude pevná, soudržná a dobře organizovaná. Zdá se, že hlavně z tohoto mezinárodního trojlístku bude trenér Jindřich Trpišovský minimálně v úvodu jarní části vybírat dva borce do základní sestavy. Ale pozor, o prostor se hlásí i osmnáctiletý odchovanec Ondřej Kričfaluši. „Věřím, že jsme tenhle post vyřešili,“ podotýká Trpišovský.

Foto: SK Slavia Praha/Petr Končal Obránce Igoh Ogbu debutoval za Slavii v přípravném zápase proti Servette Ženeva. Foto : SK Slavia Praha/Petr Končal

Článek Lagos (od našeho zpravodaje) - Pokud vám v úvodním výčtu někdo chybí, nedivte se. Taras Kačaraba, který na podzim naskočil do pětadvaceti soutěžních zápasů a byl nejvytíženějším stoperem Slavie, totiž kouká na herní cvičení na trénincích v portugalském Lagosu zpovzdálí. Při plnění individuálního plánu během vánoční pauzy si přivodil svalové zranění, a tak v komplexu Cascade, kde se sešívaní připravují, na hřišti jen běhá. Samostatný režim má po operaci kvůli problémům se šlachou stále i kapitán a v případě potřeby stoper Tomáš Holeš. V přípravném dvojzápase proti Servette Ženeva vedle sebe nejprve nastoupili Ogbu a Kričfaluši, poté Ousou se Santosem. Obrana fungovala, švýcarský celek se do šancí nedostával. Nejprve všechny dirigoval Ogbu, což působilo vzhledem k tomu, že mužstvo poznával pár dní, jako zjevení. Neustále něco křičel, volal na spoluhráče, dokonce už použil česká slova. Slavia o stopera z Lilleströmu stála delší dobu, od temperamentního Nigerijce si slibuje mnohé. „Musím ho pochválit, je hodně komunikativní, nebojí se prohodit pár slov. Je usměvavý a přinesl do kabiny pozitivní energii. Co jsem slyšel a začínám poznávat, je skvělým fotbalistou. Doufám, že to potvrdí," oceňuje Ogbua brankář Ondřej Kolář, pro nějž je součinnost se stopery klíčová. Ve druhém utkání šéfoval obraně Ousou, švédský chasník už fotbalové výrazy v češtině v pohodě ovládá. Po těžkém podzimu, během nějž nakupil několik minel, se vzpamatovává Brazilec Santos. „Byl nový, zvykal si. Když jsem nad tím přemýšlel, zapomínalo se na jeho dobré věci. Třeba s Rakówem odehrál skvělý zápas a v nastavení zachránil dvě situace. Ale samozřejmě udělal tolik chyb, že se to nedalo opomenout. Upřímně říkám, že jsme si mysleli, že bude hrát líp," přiznává Trpišovský. Po slabém období, které vyvrcholilo hloupým vyloučením v Plzni, a zdravotních problémech, se při personální nouzi vrátil do sestavy. Probral se, rozkoukal se, přidal. „Myslím, že je líp připravený. Někdy se choval lehkovážně, vstřebával změnu herního stylu, v Karviné a Plzni byl zvyklý na jiné věci, někdy hrál v systému se třemi stopery, měl nižší postavení. Ty chyby vycházely ze špatného postavení, pracovali jsme s ním i na kondici. Platí, že dispozice má obrovské, fotbalově, ve hře hlavou nebo soubojích je skvělý. Teď je mnohem dál než na podzim, v tréninku vypadá dobře," shrnuje kouč poznatky o rodákovi ze Sao Paula. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Stoper Slavie Eduardo Santos (vpravo) si zpracovává míč pod tlakem Muhameda Tijaniho z Baníku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Na soustředění se jeví zajímavě také Kričfaluši, ostatně už na podzim Trpišovský a jeho kolegové přemýšleli o tom, že ho nasadí. Dokonce ho plánovali hodit do derby se Spartou. „Ale nakonec jsme od toho upustili, protože jsme cítili, že ještě není tak daleko, a tým nebyl v rozpoložení, že by mu pomohl. Za pět měsíců, co je s námi, na něm ale progres pozorujeme. Teď už je nachystaný lépe," míní velitel slávistické lavičky. Má představu, jaká stoperská dvojice by měla vyběhnout do prvního ligového kola po pauze proti Jablonci. „Ale může se ještě hodně věcí změnit, může přijít zranění, nemoc, pokles formy. Teď je ještě brzo," odmítá ještě nyní Trpišovský cokoliv naznačit. „Konkurence je velká, sám jsem zvědavý, jak nastoupíme," je napjatý Kolář. Každopádně častá nejistota a chmury z podzimu se mají vypařit, stopeři mají být předností, nikoliv slabinou. Trpišovský a spol. nekoukají jen na jarní část, v hlavách jim občas zavíří myšlenky, kdo dál připadá do úvahy. Na hostování v Pardubicích je Tomáš Vlček. „Vypadá dobře," přikývne trenér. V merku má i Filipa Prebsla, jenž je zapůjčený v Liberci. Přípravu v Portugalsku absolvuje s týmem Denis Halinský, stažený z hostování ve Vlašimi, ale ten zřejmě v kádru pro jaro nezůstane.