RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia našla možná lídra obrany, ve Spartě se blýskla posila z MS, pozor na Plzeň

O vedoucí Plzni je slyšet zatím nejméně. V Karviné si našla náhradu za zraněného Klimenta, jinak moc změn nemá. Viktorka udělala zásadní zásahy během léta, teď je trochu ve stínu, ale nemám o ni strach. Myslím, že od prvního jarního kola uvidíme její sílu, nálada je tam dobrá, stejně jako parta. Pavel Horváth i Michal Bílek umějí udělat kabinu, to byl klíčový faktor v boji o mistrovský titul a za mě je Plzeň pořád hlavní favorit na vítězství i letos.

Slavia udělala posilu na místě stopera. Ogbu už má za sebou přípravný zápas a dočkal se velké chvály od trenéra za to, jak řídil obranu. Je to posila do základu, Slavia má řadu zahraničních hráčů, takže pokyny v angličtině nejsou problém. Kačaraba a Ousu jsou spíš tišší, takže Ogbu může být hodně potřebný. A že byl zvyklý na hru s třemi stopery? Myslím, že tenhle trend ukázalo i poslední mistrovství světa a myslím, že ani Slavia v tom nezůstane pozadu.

Foto: Petr Končal/SK Slavia Praha Igoh Ogbu se Slavii upsal do 31. prosince 2026.Foto : Petr Končal/SK Slavia Praha

V souvislosti se Slavií se mluví i o odchodu útočníka Olayinky, který by měl v létě zamířit do CZ Bělehrad. Když zapózoval s dresem nového klubu, u řady fanoušků sešívaných to vzbudilo nevoli a chtěli, aby už za Slavii nehrál. Existuje i varianta, že by do Bělehradu odešel ještě nyní, ale pokud ne, určitě bych ho bral jako plnohodnotného hráče kádru, který může týmu hodně pomoci.

Plzeň v minulé sezoně ukázala, že to jde. Věděla, že Beauguel po sezoně skončí, Viktorka ho ale nechala hrát a vyplatilo se to oběma stranám. A myslím, že Olayinka může Pražanům pomoci v boji o titul. V cizině je běžné, že to tak dělají, jen u nás se hráči dávají do béčka nebo mají individuální program, ale věřím, že i v tomto směru již dospíváme...

Tenhle útočník odvedl pro Slavii spoustu práce, ti hráči jsou profíci, určitě jaro odmaká na maximum. Přiznávám, že jsem si myslel, že je to fotbalista, který může spojit svůj život se Slavií i po kariéře. Že bude mít nějakou roli, jako třeba Costa ve Spartě. Překvapilo mě proto, že si vybral po pokračování CZ Bělehrad. Odejde zadarmo, takže asi dostal nabídku, kde byly zajímavé finance, ale kariérní posun to pro hráče není.

Zadrhla se naopak situace kolem Mojmíra Chytila. Už jsem ho viděl v pendolinu na cestě do Prahy a zdá se, že se nějak zastavilo. Je jasné, že jaro odehraje buď v Sigmě, nebo se ještě dotáhne odchod do Vršovic. Pokud ale zůstane na Hané, bude to mít hodně těžké. Myslím, že už to měl v hlavě nastavené tak, že bude ve Slavii. Situace s ním může zamávat.

Do Sparty přišel Australan Mabil, kterého jsem si nějakou náhodou všiml už na mistrovství světa. Možná mě zaujalo kromě jiného i zvláštní jméno. Uvedl se akcí a přihrávkou na parádní gól Haraslína proti Stuttgartu, takové věci vždycky pomůžou. Zajímavé bude, jak na tom po zimní pauze bude Láďa Krejčí mladší. Příchod finského fotbalisty na jeho pozici dává tušit, že to ještě ideální nebude, i když teď odehrál část zápasu se Salcburkem. Láďa je vynikající hráč, pro Spartu hodně důležitý.

Foto: AC Sparta Praha Kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší na soustředění ve španělské Marbelle.Foto : AC Sparta Praha

Z Letné odchází Lukáš Juliš, tomu jsem to naposledy doporučoval a on se rozhodl zamířit do posledního týmu druhé španělské ligy z Ibizy. Doufám, že ho opustí zdravotní trable a on se tam fotbalově roztančí. Moc mu držím palce, vyskočil z toho kolotoče zranění, hostování, návrat do Sparty. Vydal se stejnou cestou jako Matěj Pulkrab, ten tedy zvolil druhou německou ligu, ale teď jsem četl rozhovor, že to byl správný krok.

V souvislosti s Pulkym musím zmínit, že v rozhovoru mluvil o zájmu Slavie. Nabídka od ní byla prý lukrativní, nebylo jednoduché ji odmítnout, věděl, že ho realizační tým velmi chce, ale on ukázal, že je sparťan a nešel tam. A to si nemyslím, že by v 2. bundeslize dostal lepší podmínky než ve Slavii. Samozřejmě nevím, co vše stálo za jeho rozhodnutím, ale věřím, klubismus ještě neumřel a tak by to mělo být, i když chápu, že to není někdy jednoduché.

I já jsem měl dvakrát nabídku ze Slavie, ale tehdy jsem tam nešel a klubismus byl jeden z důvodů. A není to o tom, že bych jí neměl rád, absolutně jí respektuji a vždy jí přeji jen to nejlepší, je skvěle jak nás v posledních letech reprezentuje v evropě a líbí se mi jak to tam dělají, ale prostě srdcem mi vždy bude klub z Letné.

Zmínit musím i Slovácko. Jeho trenér Svědík je po operaci, chodí o berlích a já mu přeji hodně zdraví. Věřím, že na Slovácku může vybudovat ještě lepší tým. Klub během zimy odjel na soustředění do Chorvatska a Turecka, což jen potvrzuje, že se posunul na daleko vyšší úroveň proti minulosti. Kádr je stabilizovaný, odešel vlastně jen útočník Kozák do nedalekého Zlína za trenérem Vrbou. Slovácko maká pěkně v tichosti a já se těším, jak si na jaře povede. Už aby ty dva týdny utekly a všechno to zase začalo.