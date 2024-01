Blažek chválí Vindahla: Je lepší než Kovář

„Moc se mi líbí. Věřil jsem mu už na začátku, když kolem něj panovaly nějaké pochybnosti. Když jsem ho viděl v zápasech, říkal jsem, že to bude v pořádku. To se potvrdilo,“ poznamenal jednapadesátiletý brankář. „Má rozehrávku, kterou teď vyžadují všichni. Někdy až moc na sílu, ale Sparta si to může dovolit, protože na to kvalitu má. Když je potřeba něco chytit, tak to Vindahl chytí. Mužstvu pomáhá, to je nejdůležitější. Přijde mi, že má dobrou psychiku,“ pokračoval v rozboru.