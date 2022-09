Blikance plzeňské hvězdy se opakují. Najde Bílek odvahu a posadí ji ve šlágru se Slavií?

Šikovný záložník plzeňské Viktorie už v minulosti během ligového šlágru se Slavií viděl červenou kartu za úder loktem. Nezvládá tedy stresové situace? „Češi tomu říkají blikanec. Hráči, co je mívají, jsou těžko zvládnutelní. Na tréninku nic podobného neudělají, ani v běžných zápasech, ale když je utkání vypjaté a hráč je přemotivovaný a žije tím utkáním, tak to může přijít," myslí si expert v pořadu Přímák na Sport.cz.

Když pak musí hříšník předčasně do sprch a oslabí svůj tým, rázem dává soupeři pořádnou výhodu. Trenér proto musí řádně zvažovat, zda se mu nasazení výjimečného fotbalisty, který ale ve stresu udělá zákrok na červenou kartu, opravdu vyplatí. „Záleží, zda dá do sestavy hráče, co odvede super práci, ale ve 20. minutě přijde blikanec a on oslabí mužstvo a jeho tým pak může zápas ztratit," přemítá nahlas Mareš.