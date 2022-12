Boleslav sype peníze do nadějí, Pecha a spol. chce udržet

Zmiňované trio zapadá dobře. „Někdy je to až úsměvné, paradoxní třeba je, že s tatínkem Davida Pecha jsem ještě hrál. Ale je to čistě o tom, aby ukázali, že na to mají. Talentem oplývají, a když šanci dostanou, měli by se podle toho chovat a uchopit ji. Tihle to dělají," pochvaluje si přístup Maška a spol. boleslavský matador a kapitán Marek Matějovský.

V klubu o jejich prodeji na lukrativnější adresu zatím nechtějí slyšet, byť interes z pražských celků i odjinud cítí. „Nechceme je teď prodávat, ale rozvíjet," zdůrazňuje boleslavský generální ředitel David Trunda.

Ambiciózní klub z města automobilů chce talentované teenagery z mládeže posouvat do áčka. O téhle vizi se už v Boleslavi několikrát v minulosti hovořilo, ale pak se vždy zdálo, že ustoupila do pozadí. Bude to teď jiné? „Stačí se podívat, jací hráči chodí na lavičku během ligových utkání a pak se zapojují do hry. Většinou jsou to mladí kluci. Další věcí je, jak funguje komunikace mezi šéfem akademie Pavlem Malurou a áčkem. Je přesně taková, jak jsme si představovali," těší Trundu.

Vojtěch Stránský a Lukáš Mašek. Zdroj: fkmb.cz

V Boleslavi se do akademie sypou peníze ve velkém. Středočeši prodali jen během tohoto kalendářního roku čtyři hráče z áčka (Ewertona a další) do Slavie. „Většina peněz z přestupů jde do mládežnické akademie, do nákupu zařízení, technologií, vybavení pro fyzio. Už pracujeme s věcmi jako přední evropské a české kluby včetně dat a analýz," přibližuje vysoký člen boleslavského vedení.