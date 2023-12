Boleslav zpackala závěr podzimu. Posily máme připravené, ale nejdřív musí někdo odejít, říká Kulič

Byla vaším největším problém v závěru podzimu koncovka? Jak jako bývalý výborný útočník prožíváte, když vaši hráči zahazují šance?

Trpím, ale tak to prostě je. Byly zápasy, kdy nám tam spadlo skoro všechno, a v dalších zase nic. Myslím, že nás ke konci sezony opustilo štěstí. Nechci se na nic vymlouvat, ale třeba v Liberci sněžilo, pak jsme měli náročný program, což se na nás podepsalo. Přišlo mi, že Slovácko tady bylo živější.

Na druhou stranu ani defenziva nefungovala během celého podzimu ideálně. Souhlasíte?

Stoprocentně. Jedno čisté konto za devatenáct zápasů je hodně málo. To nás sráží. Třeba utkání se Slováckem bylo o prvním gólu. Dal ho soupeř, který to pak zavřel a svou zkušeností dohrál druhou půli velmi chytře. Nám střely bohužel létaly mimo kasu.

Jak celkově hodnotíte podzimní část?

Myslím, že po normální polovině soutěže jsme byli třetí nebo čtvrtí se zápasem k dobru. Konec nám bohužel nevyšel, z toho jsme hodně zklamaní. Přičítám to počasí a také tomu, že jsme hráli hodně zápasů po sobě. Ale aspoň vidíme, jak to mají pohároví zástupci.

V posledních týdnech se o termínové listině hodně mluví. Myslíte si, že by se měla změnit? Byl byste pro, aby liga v červenci začala dřív?

Pokud to bude možné, tak stoprocentně. Ať se třeba začne o týden dřív, vloží se nějaká středa, ovšem pokud to bude možné vzhledem k pohárovým zástupcům. Pak přijdou lidé, je dobré počasí, jsou fantastické terény. Bylo by fajn se nad tím zamyslet. Tohle ztrácí smysl, po tomhle zápase terén neřeším, byl velmi dobrý, ale například v Teplicích nebylo hřiště nic moc a hlavně druhý poločas v Liberci se proměnil ve frašku.

Budete chtít v zimní pauze posílit tým?

Chceme posily dozadu a do zálohy, ale musíme se na to podívat s čistou hlavou. Máme tu hodně hráčů a nemůžeme dělat posily, aby nás tu najednou bylo třicet. Vše se bude řešit. Je to hlavně otázka na vedení, koho případně poslat pryč, a pak přivést nové hráče. Je nás tu dost. Posily máme připravené, ale nejdřív musíme nějaké hráče uvolnit do jiných klubů.

Zůstane v Boleslavi obránce Martin Suchomel, který tu hostuje ze Sparty?

Měl tu hostování na rok a půl s tím, že si ho Sparta v každém přípravném období může stáhnout. Takže by tu měl být ještě půl roku, ale Sparta si ho zřejmě vezme do přípravy a pak se uvidí.

A co Vasil Kušej? Máte indicie, jestli odejde, nebo zůstane?