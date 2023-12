Král Milan I. Rekordman ligy odehrál 500. zápas, pro další metu ho inspirovaly pětky ze školy

Oslavy budou asi zajímavé, na Moravě už na dlouholetého parťáka z Plzně čekal David Limberský. „Budu muset popohnat řidiče,“ usmál se Petržela, který před sebe hned postavil další výzvu. Nyní by chtěl dosáhnout 555 zápasů. „Byl jsem lump ve škole. Pětky ke mně jdou, proto jsem si řekl, že by to mohlo být zrovna tohle číslo,“ vysvětlil jubilant, jak nový cíl vymyslel.

Kromě jedné sezony v německém Augsburgu nastupoval jen v české lize. Kromě Slovácka hlavně v Plzni, ale i v Jablonci a jedno utkání má za Spartu. Pětistovka je výjimečný počin, v české lize je jediným, třeba v německé bundeslize se přes tuhle metu přehouplo jedenáct hráčů. „Abych řekl pravdu, pořádně si ještě neuvědomuji, co je to za číslo. Mám chuť pokračovat a starty dál navyšovat. Je to pěkné,“ pravil Petržela skromně.

👑 Milan je Král! 👑 Milan Petržela odehrál 𝟓𝟎𝟎. ligové utkání v nejvyšší fotbalové soutěži. V dresu Plzně nastoupil k 267 utkáním, v dresu Jablonce ke 24 utkáním, jednou si zahrál za Spartu a za Slovácko právě odehrál 208. ligový zápas kariéry.



Za neuvěřitelných 20 sezón v… pic.twitter.com/ad0Hm77N02 — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) December 16, 2023

Na hřišti pořád patří mezi nejrychlejší, neztrácí. „Milan je především skvělý kluk, toho si vážím nejvíc. Je to kluk do party, zoceluje ji. Sportovně je to přírodní úkaz, má pořád rychlost, jeho postava je samý sval. Ve většině zápasů je pro nás přínosem. Vážím si, že s ním můžu pracovat,“ poklonil se mu trenér Slovácka Martin Svědík.

„Pro mě je důležité, že mě to baví. Fotbal mám rád, chci vyhrávat zápasy, není to pro mě rutina. Chci dál taky s mladými držet krok,“ nastínil borec s jedenáctkou na zádech, co ho pohání.

Do klubu z Uherského Hradiště se vracel v létě 2019. „Ale nepřišel jsem pro rekordy, nemyslel jsem na ně. Chtěl jsem klubu vrátit to, co mi dal. Dostal mě do ligy, dal mi šanci. Chtěl jsem pomoct Slovácku zkušenostmi i herně, aby se dostalo třeba tam, kde je,“ uvedl Petržela.

Slovácko pokračuje ve své jízdě, dál se drží nahoře, hraje o poháry, momentálně je ve Fortuna lize třetí. „Není to náhoda, v horních příčkách se pohybujeme delší dobu. Zahráli jsme si i v pohárové skupině. Pracujeme dobře, trenér nás dobře vede. Je důležité pracovat na hřišti, aby se výsledky dostavovaly,“ zmínil exreprezentační záložník.

Klub chystá jeho jubileum připomínat během celé zimní přestávky. Mimo jiné připraví speciální dresy, trička, šály, kulichy, piva nebo vína, finančně pak z těchto prostředků pomůže handicapovaným dětem v Uherském Hradišti. Petržela bude mít i vlastní píseň; vše ponese motto „Král Milan I.“. Slavnostní ceremoniál pak proběhne před prvním únorovým zápasem Slovácka proti Pardubicím.