Svědík: Ve Slovácku mám smlouvu, jede se dál. Buďme víc pozitivní. Valenta by měl zůstat

Koučoval jste poslední zápas ve Slovácku?

V tomhle roce ano (úsměv). Ale vážně, vůbec nic bych k tomu nechtěl říkat. Mám dál platnou smlouvu. Vždy se dočtu spoustu věcí, konspirací a mnoho dalšího. Pravda je taková, že máme se Šumim (sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski - pozn. aut.) rozjednané posily. S klukama jsme se loučili s tím, že se sejdeme 3. ledna. Mám smlouvu, jede se dál ve Slovácku.

V létě se o vás mluvilo v souvislosti s Plzní, na konci podzimu jste patřil mezi adepty na pozici trenéra národního týmu. Jak jste to vnímal?

Spíš mě to míjelo. Tím, že jsem vzešel tak trochu ze dna a že ne vždy jsem se živil profesionálním trénováním, je pro mě strašně důležité, že můžu trénovat. Té práce si strašně vážím. Samozřejmě ambice mám, jednou bych chtěl vést větší klub, posunout se dál, ale ne za každou cenu. Neznamená to, že jsem teď nespokojený. Jsem spokojený s tím, že můžu trénovat, že můžu tuhle práci dělat. A opakuji, že si toho vážím. Jsem spokojený, že mám skvělou rodinu, která mě v tom podporuje. To je pro mě priorita a důvod, proč mě baví život. Chtěl bych zmínit ještě jednu věc.

Povídejte.

Chtěl bych strašně pogratulovat nejen reprezentaci za postup na Euro. To, co uhrály na podzim v pohárech Slavia, Sparta a Plzeň, je naprosto úžasné. Je to skvělé pro celý český fotbal, měli bychom si toho strašně vážit. Gratuluji všem, vedení, hráčům, realizačním týmům. Pomáhají tím českému fotbalu, nejen koeficientu, ale i získáním finančních prostředků, což je velmi důležité. Připojím se také k Jardovi Veselému (trenér Bohemians - pozn. aut.) a panu Koubkovi (trenér Plzně) s přáním, abychom byli víc pozitivní. Jsme malá země a někdy máme strašně velké nároky. Ano, když máte ambice a nároky na sebe, tak rostete, ale některé věci jsou přes čáru. Buďme víc pozitivní. Myslím, že i takhle můžeme dojít dál, nejen negativními články, komentáři a vším dalším. Moje přání je, abychom místo nenávisti a závisti víc chválili.

Jak hodnotíte podzim Slovácka?

Neřekl bych, že se nám začátek nepovedl, ale měli jsme pasáž, kdy se nám moc nedařilo. Prohráli jsme na Spartě, měli jsme určité problémy. Museli jsme najít optimální sestavu. Pro způsob hry, který chceme hrát, bylo nutné udělat změny. Od té doby mužstvo šlapalo. I když jsme třeba na Slavii prohráli 0:2, v defenzivě jsme tam podali velmi dobrý výkon. Když pak mužstvo chytlo šňůru, odehrálo dobré zápasy, například s Plzní, Baníkem Ostrava nebo Bohemkou. Je určitě škoda, že jsme nevytěžili víc bodů z domácích zápasů s Hradcem a Libercem, ale i tak jsem rád. Ve finále máme pětatřicet bodů, což je velmi slušné.

Přezimujete nejhůř čtvrtí. Jste překvapen?

V prvopočátku jsme mluvili o posílení a omlazení kádru. Za tou cestou si stojím. Nesmí to být razantní, ale každý půlrok je potřeba vyměňovat jednoho nebo dva hráče. Musí se to nabalovat. Říká se, že máme přestárlé mužstvo. Víme o tom, i proto jsme sestavu upravovali, protože chceme hrát nějaký způsobem. Už to není o tom, že by v sestavě mohlo být devět nebo deset straších hráčů. Hrajete se čtyřmi nebo pěti a k nim nabalíte mladší. Cesta je jednoznačná. Ale zpět k otázce. Vždycky věřím v tento tým. Když jsme se dostali do horších týdnů, vždycky jsme se z toho dostali týmovým výkonem, týmovým chováním, vztahem, jaký mají hráči ke klubu.

Svědík táhne Slovácko za úspěchy, změně angažmá by se ale bránit nemusel. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Svou budoucnost bude v zimě řešit váš klíčový záložník Marek Havlík. Bojíte se, že odejde?

Když máte takhle skvělého hráče, musíte se připravit na to, že jednou budete muset hrát bez něj. To rozhodnutí je čistě na Marku Havlíkovi, jestli se posune, nebo ne. Řekněme si to na rovinu: teď ho čeká milník, kdy si bude muset říct, jestli jo, nebo ne. Jestli ten krok neudělá teď, tak pak už ho podle mě neudělá nikdy. Musí se rozhodnout, jestli bude dál patriot a se Slováckem uzavře smlouvu, nebo se posune dál. Je to čistě na něm. Všichni víme, co pro Slovácko odvedl. Nikdo mu nebude mít za zlé, když si vybere jinou variantu. Myslím si však, že i když si vybere variantu, že odejde, tak se stejně za dva tři roky vrátí a kariéru ve Slovácku dohraje. On je to takový typ, chce se tam s rodinou i usadit.

Zůstane v kádru záložník Matěj Valenta, který je u vás na hostování ze Slavie?

Nemám informace o tom, že by si Slavia měla Matěje stahovat. Ještě ve středu jsem o tom mluvil s Jindrou (Trpišovským, trenér Slavie - pozn. aut.). Nepředpokládám to. Myslím, že Matějovi prospívá, že u nás hraje pravidelně, a hraje velmi dobře. Přesně vím, proč jsme si ho brali. On přesně ví, proč šel k nám. Řekl bych, že i on je spokojený. Byla by škoda ho z toho prostředí vytahovat.

Kde chcete přes zimu posílit?