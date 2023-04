Bráchové poprvé proti sobě, mladší zdědil číslo. Přání rodičů ale nevyšlo

Když Pavel Juroška střídal v 72. minutě, pobíhali po stadionu v Uherském Hradišti dva hráči s číslem 24. Oba navíc se stejným příjmením. „Vůbec nevím, jak číslo získal, asi bylo volné, když přišel z béčka. Sešlo se to tak," odhadoval po utkání Jan, jenž ve Slovácku strávil tři sezony.

Jenže žádná náhoda. „Číslo mi přidělil po bráchovi trenér Jan Palinek, zdědil jsem dres i se jmenovkou na zádech," usmál se Pavel. Bylo znát, že z premiérového přímého souboje má radost. „Vždy byl náš sen hrát spolu, nebo proti sobě. Předtím to nevycházelo. Když jsem byl minulou sezonu proti Baníku na lavičce, brácha byl zraněný," dodal.

Každý ale v závěru duelu, které Baník zvládl poměrem 1:0, kooperoval na jiné straně hřiště. „Těžko říct, jak by to vypadalo, kdybychom hráli na sebe. Myslím ale, že je lepší, když byl každý jinde," netajil Pavel, který často těží zejména ze své mrštnosti. „Jenom jsem viděl, jak tam pláchl a byla z toho žlutá karta. Vím, že je rychlý. Měl jsem v nohách osmdesát minut, radši jsem si dával trošku fóra a jistil to," prozradil Jan.