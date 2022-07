Zbrojovce to v bezbrankové generálce s Jihlavou neladilo. Brňany by mohl posílit Čihák z Plzně

„Máme v týmu několik nových fotbalistů, hráči si na sebe pořád ještě zvykají. Místy nám to neladilo tak, jak bychom si představovali. Teď máme týden na to, abychom vybrali optimální jedenáctku pro premiérový mistrovský duel se Slováckem," uvědomuje si kouč prvoligového nováčka, jenž vstřelil v posledních třech přátelských utkáních se Štýrským Hradcem, Kroměříží a Jihlavou jedinou branku. „Na koncovce musíme ještě zapracovat," má jasno.

Jednou z nich by mohl být start stopera Štěrby, který střetnutí s Jihlavou kvůli drobnému zranění vynechal. „Nechtěli jsme riskovat zhoršení. Honza Štěrba se ale v pondělí plnohodnotně zapojí do tréninků a na Slovácko by měl být nachystaný," předpokládá Dostálek.