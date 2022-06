Brno zahájilo přípravu a testuje tři hráče s prvoligovými zkušenostmi

Volný je po angažmá v Olomouci i Yunis, šestadvacetiletý útočník v Brně hrával do svých šestnácti let. Pod smlouvou je v Baníku Granečný, který na jaře hrával v maďarském Mezőkövesdu. "S Baníkem jsme rámcově domluveni a věřím, že to dotáhneme do konce," řekl sportovní ředitel Zbrojovky Tomáš Požár.