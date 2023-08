Buchta šajtlí ukončil dlouhé čekání Baníku na gól. Myslím, že tyhle střely docela umím, chlubil se

Oba góly zařídili střídající hráči. Vám nahrál Rigo, Tankovi Šín. Ukázali jste, jak se bojuje o základní sestavu?

No, myslím, že se ta střídání povedla. Chtěli jsme vyhrát a každý z nás musí tomu týmu pomoct, ať už z lavičky, nebo ze hřiště od začátku. Konkurence je v Baníku velká, všichni chceme hrát a podle toho musíme podávat výkony. Pak už to je na trenérovi, pro koho se rozhodne.

Váš gól byl parádní, věděl jste, že budete kopat šajtlí?

Věděl jsem, že jdeme tři na dva a první myšlenka byla, že zkusím nahrát. Jak jsem se ale blížil k brankáři, tak jsem viděl, že tam je prostor na zadní tyči, tak jsem to vzal na sebe a povedlo se to. Není to jednoduchý kop, ale snažím se to na tréninku takhle zkoušet často a myslím, že je docela umím.

Oceníte přihrávku Tomáše Riga?

Počítal jsem s tím, že to tam bude hrát, tak jsem tam nabíhal. Ale byla excelentní!

Ustál jste souboj s obránce Čechem...

(úsměv) Já nemám moc v povaze filmování pádů. Věděl jsem, že když se přes něj dostanu, tak půjdu v podstatě sám na branku. Proto jsem se to snažil ustát a dopadlo to, jak to dopadlo.

Do té doby to bylo ale velké dobývání hradecké obrany, že?

Bylo. Víme, jaké je Hradec mužstvo. Soubojové, bojovné. I tak jsme měli v zápase několik šancí, kdy se to dalo zlomit. Škoda, že jsme nedali více gólů, ale vyhráli jsme! Konečně! A to je hlavní.

Filip Kubala měl v první půlce dvě velké šance, děkoval vám po zápase?

Jo (smích). Byl rád, že jsem dal gól, ale on je dobrý hráč a byl to dnes jen zápas, který se mu z tohoto pohledu nepovedl. Brzo ty góly dá taky. Řekl jsem mu, že ho tu střelu naučím.

Čekali jste na gól ze hry více jak 360 minut, proč?

Těžko říct. Snažíme se na tréninku na všech těch věcech pracovat a doufám, že se to teď zlomilo a teď už ty góly dávat budeme.

Tušíte, v čem to mohlo být? Křeč?

Ne, to ne. Je pořád začátek sezony. Některé zápasy se nám nepovedly, ale musíme pracovat dál. Možná nám chyběl v koncovce větší klid. Byli jsme nekdy zbytečně zbrklí v zakončení. Doufám, že se to teď zlomilo.

Odnese to příští týden Slavie?

Budeme se snažit uspět i tam. Je jedno s kým hrajeme. Pokaždé se snažíme jít za vítězstvím.

To utkání nebylo určitě jednoduché i z toho pohledu, že jste už nutně potřebovali vyhrát, je to tak?

Určitě. Chtěli jsme zvítězit už v minulých zápasech, ty se nám ale nepovedly. Věděli jsme, že trošku přituhuje a chtělo by to konečně vyhrát. Byli jsme na to všichni skvěle připravení a i když jsme nedali dost šancí, za tím vítězstvím jsme si šli.

Přituhovalo i okolo trenéra?