Buď trpělivý, slyšel Hranáč. V Plzni dostal první šanci, konkurence ale není malá

Rodák ze západočeské metropole na posledním Euru do 21 let odkopal všechny tři zápasy Lvíčat v základní skupině. „Mám radost, že jsme třeba i my trošičku dopomohli, aby se tam Robin dostal a hrál,“ řekl před startem sezony trenér Pardubic Radoslav Kováč. Odchod svých tahounů těžce nesl. „Moc bychom si přáli, aby i s Vlčkem zůstali, ale nemůžeme na to spoléhat. Musíme z nějakých osmdesáti nebo devadesáti procent počítat s tím, že se to nestane,“ předjímal správně.