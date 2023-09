Bude Karviná znovu loupit v Edenu? Sport.cz nabídne audiokomentář z ligy

Po čtvrteční napínavé pohárové detektivce se slávisté vracejí na domácí půdu. Po vydřeném postupu přes Luhansk do základní skupiny Evropské ligy se dál musejí mít na pozoru. Karviná totiž v poslední době není pro sešívané soupeřem, se kterým by si hravě poradili. Bilance Slavie v posledních třech vzájemných ligových zápasech totiž je jedna prohra, dvě remízy. A speciálně v Praze to fotbalistům Karviné jde, loni v únoru v Edenu zvítězili 1:0 a v květnu 2021 tam uhráli remízu 1:1.