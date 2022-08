Budínský se po třech letech vrací do Karviné: Doufám, že postoupíme!

„Karviná měla o Lukáše dlouhodobý zájem, který ještě zesílil od minulého týdne. Vzhledem k tomu, že u nás neměl takové vytížení, jak by si sám představoval, je to nejrozumnější řešení pro obě strany," řekl na adresu hráče, který do Baníku přišel loni v létě z Mladé Boleslavi sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann.

Lukáš Budínský odehrál za Baník 25 ligových a 3 pohárová utkání. Připsal si jednu trefu. Stabilní místo v sestavě si nevybojoval. V Karviné by mohl mít pozici ve středu hřiště téměř jistou. „Lukáš to u nás velice dobře zná a já pevně doufám, že naváže na své první, pět let dlouhé a úspěšné angažmá. Budeme na něj spoléhat, protože všichni víme, co umí," pochvaloval si posilu sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Rodák z Prahy přišel do Karviné v průběhu sezony 2014/2015, kdy tým vedený Jozefem Weberem působil ve druhé lize. S Karvinou vybojoval postup, po sezoně 2018/2019 ale zamířil do Mladé Boleslavi. Nyní je zpátky v místech, kde se mu v kariéře nejvíce dařilo.

„Těšil jsem se zpátky a doufám, že se nám opět podaří postoupit. Musíme pro to udělat všechno. Vybavuji si, že v postupové sezoně jsme také prohráli s béčkem Sigmy a nakonec postoupili," usmál se Budínský.