Bujaré oslavy, Kuchta usedl na Slovácku za volant! Rosický už dříve slavil titul jako miminko

Slavia prohrála v Drnovicích 0:3. „Nechtěli jsme, aby se u nás pilo šampaňské," liboval si kouč domácích Jarábek. Jenže Pražané si cestou domů bublinky stejně nakoupili. Dozvěděli se, že Olomouc prohrála v Uherském Hradišti. „Nechci žádný pomník," smál se kouč Cipro, který vrátil titul do Edenu po 49 letech.

Bezkonkurenční drama! Po triumfu sahal Žižkov, ale Kukův gól pět minut před koncem ligy rozhodl jinak. Titul poslal do Liberce, který prohrál na Bohemians, Spartě zaručil předkolo Ligy mistrů a svojí Slavii pojistil Pohár UEFA. „To abych poslal do Liberce i číslo konta," smál se Kuka. „Slavii pošlu šampaňské a Žižkovu kapesníčky," juchal liberecký Koloušek.

Liberci stačilo doma remizovat 1:1 s Mostem. Hráči si potvrzení titulu skvěle načasovali. S Mostem remizovali v sobotu 29. dubna, takže na juchání měli celý prodloužený víkend až do úterního tréninku. „Oslavíme titul společně s čarodějnicemi," těšil se brankář Hauzr. Tradiční pálení čarodějnic následovalo v neděli.

Slavia šla do jara s náskokem, který však Sparta stáhla a šla do trháku. Když měla titul téměř v rukou, nechal se Řepka v 1. minutě duelu s Brnem vyloučit, Letenští bez něj v posledních třech kolech neuhráli ani bod a přenechali mistrovskou extázi rivalovi. Slavia se na poslední zápas vrátila do zrekonstruovaného Edenu a remíza s Jabloncem stačila, aby slavila titul.