Byla by hloupost zůstávat, když mě Baník nechce, vysvětloval přesun do Karviné Jánoš

„Jsme dohodnutí, že kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, tak bychom to řešili. Dali jsme si nějaký deadline, protože před odjezdem na soustředění chce mít trenér jasno. Půl roku jsem ale skoro nehrál, to mi moc nepomohlo. Vnímám to tak, že přichází čas se rozehrát a pomoct Karviné k záchraně. Doufám, že se to podaří," nastínil Jánoš, že s přestupem do jiného ligového týmu, případně do zahraničí, už nepočítá.

„Chci zase hrát fotbal. Byla by hloupost zůstávat, když mě v Baníku už nechtějí. Měl jsem si hledat něco jiného a možností bylo víc. Karviná ale přišla jako úplně první a z rodinných důvodů je to pro mě lepší tady zůstat. Jsme v tomto kraji tři a půl roku, zvykli jsme si, nemusíme se stěhovat, takže jsem i rád," řekl Jánoš, kterému v létě v Baníku vyprší smlouva. „Budu proto hrát i o svou buducnost. Ale není to tom, že bych se soustředil sám na sebe. Když budeme hrát dobře všichni, tak bych i já měl vyniknout."

Že to bude pod trenérem Bohumilem Páníkem, kterého zná ze společného působení v Baníku, je pro hráče s výbornou kopací technikou bonusem navíc. „Znám jeho, on zná mě. Víme oba, do čeho jdeme. Od chvíle, kdy přišel do Karviné, jsme spolu komunikovali. Hrálo to velkou roli v mém rozhodování," přiznal Jánoš.

Do jarní části sezony půjde Karviná z nezáviděníhodné pozice. Je poslední, bez výhry a s pěti body na kontě. „Je to těžké. Je tam pět bodů, ale pokud zvládneme třeba tři zápasy, může to být zase všechno jinak. Je před námi i s nadstavbou nějakých čtrnáct patnáct zápasů. Důležité zápasy teprve přijdou, ale musíme v nich dělat body," přemítal Jánoš po úvodním prohraném utkání přípravy s rezervou Baníku (2:5). „Musíme se hodně zlepšit. Je to začátek přípravy, je před námi dost práce. Takhle hrát nemůžeme," upozornil po poločase, který jeho tým i s ním v sestavě prohrál 1:4.

Kromě 29letého Jánoše nabrali z Ostravy směr Karviná také 21letý Gambijec Muhammed Sanneh a odchovanec Ondřej Chvěja. „Chtěli jsme je, protože kvalitu mají. Teď se s námi musí sehrát, pochopit se s kluky, co tu už jsou, lépe komunikovat. Noví kluci v prvním utkání nezklamali, myslím že budou přínosem," zdůraznil trenér Karviné Bohumil Páník, jenž očekává i další posílení.