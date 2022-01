Návrat do Sparty? Teď jsem si zamiloval Liberec, říká Frýdek

Napodobil staršího bráchu. Christian Frýdek podobně jako jeho sourozenec Martin před devíti lety nastartoval kariéru po přestupu ze Sparty do Liberce. Na Vánoce se oba bratři na pár dnů setkali, poté však každý zamířil jinam. Martin zpátky do švýcarského Luzernu, Christian zase pod Ještěd, kde na podzim poprvé ukázal fotbalový talent. K němu by však hráč přezdívaný jako Kikin už na jaře rád přidal ještě větší odolnost v soubojích. Na pondělní start přípravy dorazil o tři kila těžší.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Christian Frýdek ze Slovanu Liberec během utkání na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „A jde o ta správná kila, ne jak je po Vánocích běžné," usmívá se. „Makám na tom neustále. Mám svého osobního kondičáka a individuálně pracuji i s Čvančim (Čvančara, kondiční trenér Liberce). Děláme na tom skoro po každém tréninku a myslím, že se to trochu daří," prozrazuje Christian Frýdek na startu přípravy, která v Liberci odstartovala na leden netradičně na přírodní trávě. „Pracuje na tom a jsem rád, že sám nějakou změnu vnímá. Jestli má nějakou slabinu, je to soubojová složka, která je hodně spojená i s tím, aby věděl, že může souboje podstupovat. Pak se jich nebude ani tolik bát a bude platnější i v defenzivní fázi. Fotbalově i běžecky je na tom velmi dobře, tam má předpoklady obrovské, a pokud se zlepší i v tomhle, jeho výkon půjde nahoru," slibuje si kouč Slovanu Luboš Kozel.´ FORTUNA:LIGA Liberec začal zimní přípravu zatím beze změn v kádru Frýdkovi prospívá, že poprvé v kariéře odstartoval zimní přípravu jako kmenový hráč prvoligového klubu. „Konečně někam plnohodnotně patřím. Když jsem byl hráč Sparty, bylo blbé každý půlrok čekat, jestli se vrátím, nevrátím a nevědět, co bude. Teď vím, že patřím sem, začnu přípravu s Libercem a nic jiného v hlavě nemám," pochvaluje si 22letý záložník novou situaci. Od roku 2018 hostoval ze Sparty ve třech druholigových klubech, až v říjnu z letenského klubu přestoupil k Nise. „Poslední půlrok pro něj byl zlomový. Předtím měl problémy i ve druhé lize, aby se výrazněji prosadil. Teď přišel do ligy spíš s určitý výhledem. Myslím, že jeho nástup a zviditelnění bylo docela rychlé. Doufám, že na to naváže, a i díky většímu sebevědomí bude čím dál výraznější," slibuje si od něj Kozel. Martin Frýdek byl hráčem severočeského klubu 903 dnů a je otázkou, kolik času pod Ještědem stráví jeho mladší sourozenec. Sparta má totiž právo zpětného odkupu a podle informací Práva má nejmladšího z klanu Frýdků znovu na radaru. „Nezaregistroval jsem, že by projevila zájem, ale stále je to tým, v němž jsem byl odmalička, takže bych se tam jednou vrátil rád, ale za tu půl sezonu jsem si Liberec fakt zamiloval a ten klub si oblíbil," reaguje Frýdek, jenž na podzim odehrál v modrobílém dresu 13 zápasů, ve kterých dal dvě branky a na dvě nahrál. „Chtěl bych na jaře dát gólů určitě víc," uzavírá. FORTUNA:LIGA Plzeň má první posilu

Reklama